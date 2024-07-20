﻿泰國酒店6屍命案　凶手先下毒後自殺

泰國警方17日在記者會上展示發現了氰化物痕跡的杯子照片。圖源：美聯社 中評社北京7月20日電／據大公報報導，據《海峽時報》報導：泰國曼谷愛侶灣君悅酒店16日發生6名外國人死亡案件。法醫初步判斷，6名死者死因為氰化物中毒。警方目前已確認6名死者中的Sherine Chong女士為嫌犯，相信她先給其他5人下毒，之後再服毒自殺。



朱拉隆功醫院17日表示，經屍檢後，在6具遺體中都發現了氰化物殘留物。警方此前在6人使用的杯子裡發現了氰化物痕跡。



泰國大都會警察局調查司司長塔馬蘇蒂透露，他們詢問了一名死者的女兒以及其他證人後認為，本起案件的作案動機可能與債務問題有關。發現屍體的酒店套房是從裡面反鎖的，且未發現他人進出房間的痕跡，因此初步排除另有他人作案的可能性。



警方稱，死者之間的關係包括“借款人、貸款人和擔保人”，其中兩名死者是夫妻。嫌疑人是56歲的Sherine Chong女士，她持有美國護照，有5次進出泰國的紀錄。其作案動機源於她的巨額債務。據瞭解，她曾獲得相當於約1000萬泰銖的資金，在日本投資修建醫院，但最終生意失敗。



其中一名死者是37歲的越南化妝師Phu Gia Gia，據報他曾多次為越南名流和選美佳麗化妝。泰國警方16日通報，6名死者3男3女，其中4人為越南人，2人為越南裔美國人。現場沒有打鬥跡象。