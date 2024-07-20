綜合立體交通網建設步伐加快

中評社北京7月20日電／據經濟日報報導，《交通強國建設綱要》印發5年來，我國交通運輸綜合實力大幅躍升，綜合立體交通網總里程突破600萬公里，橫貫東西、縱貫南北的綜合運輸網絡更加完善。我國交通事業正向著“人享其行、物暢其流”的美好願景持續邁進。



“6軸7廊8通道”加快建設



“6軸7廊8通道”是《國家綜合立體交通網規劃綱要》中明確的國家綜合立體交通網的主骨架。“6軸”是指京津冀、長三角、粵港澳和成渝地區雙城經濟圈這四個經濟發展極之間的主要通道，也是我國交通的主通道；“7廊”主要是指西部陸海走廊等7條走廊；“8通道”指的是沿邊通道等8條通道。



截至去年底，我國鐵路營業里程達15.9萬公里，其中高鐵超4.5萬公里；全國公路通車里程543.68萬公里，其中高速公路達18.36萬公里；內河航道通航里程12.82萬公里，其中三級及以上航道通航里程1.54萬公里；港口生產性碼頭泊位達22023個，其中萬噸級及以上碼頭泊位達2878個；民用運輸航空機場總數259個，其中年旅客吞吐量千萬人次及以上的運輸機場數量達38個，貨郵吞吐量萬噸及以上的運輸機場達63個。



據介紹，目前“6軸7廊8通道”主骨架已經基本成形，覆蓋全國超過80%的縣，服務全國90%左右的經濟和人口。



總體來看，我國基礎設施建設成果顯著，綜合立體交通網特別是主骨架、主幹道建設取得了巨大成就。但也要看到，交通建設仍存在諸多短板。例如，普速鐵路發展還存在短板，區域間高速公路通道能力還有待提升，內河航道建設和水運體系聯通還存在不足，以及綜合樞紐輻射能力還不強。



交通運輸部部長李小鵬表示，下一步將加快“6軸7廊8通道”主骨架建設，打造示範大通道；深入實施國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈，推進鐵路貨運網絡工程、國家公路聯通提質工程、內河水運體系聯通工程等一系列重大建設項目。“總的來說，就是加快打通堵點卡點，為暢通國民經濟循環作出新貢獻。”