科技金融探索服務新路徑

中評社北京7月20日電／據經濟日報報導，作為推動科技創新的重要引擎，科技金融是中央金融工作會議提出的“五篇大文章”之一。



近日，國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤表示，做好“五篇大文章”是金融業責無旁貸的重要使命，銀行保險機構要立足職責定位，深入探索金融服務新質生產力的新路徑新模式，開發適配性強的金融產品，提高金融服務水平，全力支持科技創新、綠色發展、新興產業和未來產業。目前，金融服務科創企業還存在哪些難點？如何引導金融呵護科創企業發展？



加大信貸供給



今年以來，國家金融監督管理總局會同相關部門不斷完善金融支持科技創新的政策，豐富金融支持工具，引導銀行業加力服務科技型企業。無論是信貸產品創新，還是一攬子金融服務模式，都旨在提升金融服務科創企業的針對性有效性。



為扎實做好科技金融大文章，推動銀行業加大科技型企業金融供給與服務，中國人民銀行、金融監管總局等部門於近日聯合印發《關於扎實做好科技金融大文章的工作方案》，圍繞培育支持科技創新的金融市場生態，提出一系列有針對性的工作舉措。此外，今年5月份，金融監管總局發布《關於銀行業保險業做好金融“五篇大文章”的指導意見》提出，未來5年，銀行業保險業多層次、廣覆蓋、多樣化、可持續的“五篇大文章”服務體系基本形成，相關工作機制更加完善、產品更加豐富。今年1月份，金融監管總局發布《關於加強科技型企業全生命周期金融服務的通知》，引導銀行機構把更多金融資源用於促進科技創新，不斷提升金融支持科技型企業質效。



中國銀行研究院研究員葉銀丹表示，通過一系列金融監管政策的引導和激勵，如稅收優惠、融資對接等措施，為科創企業融資提供了良好的政策環境，有助於吸引更多的金融資源投入科技創新領域，增強金融支持精準性和可持續性，加速推進科技成果轉化和科創產業進程。



金融監管部門和銀行機構深化金融供給側結構性改革，切實把“五篇大文章”落地落細，提高金融服務實體經濟的質量和水平。2024年一季度金融機構貸款投向統計報告顯示，貸款支持科創企業力度較大。2024年一季度末，獲得貸款支持的科技型中小企業21.73萬家，獲貸率47.9%，比上年末高1.1個百分點。科技型中小企業本外幣貸款餘額2.7萬億元，同比增長20.4%，比同期各項貸款增速高11.2個百分點。



興業研究公司金融監管高級研究員陳昊表示，對於金融機構自身而言，在我國經濟增長換擋的背景下，銀行業亟需尋找未來資產投放的“蓄水池”，作為國家政策支持重點的科技創新領域需要大量融資支持。在此背景下，銀行等金融機構有效拓展科技企業融資，向科技創新領域注入大量資金，不僅契合了國家政策導向，也能夠解決好金融機構所面臨的息差承壓等問題，成為我國未來科技創新的重要動力。