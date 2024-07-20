假日餐飲增長快　個性體驗成趨勢

中評社北京7月20日電／據人民日報報導，國家統計局數據顯示，上半年，全國餐飲收入26243億元，同比增長7.9%，高於社會消費品零售總額3.7%的同比增速，延續了增長態勢，展現出較強的發展活力。



餐飲企業創新經營模式。中國飯店協會觀測到，上半年，在元旦、春節、“五一”、端午等假期帶動下，假日餐飲消費規模增長較快，特別是在假期首日達到峰值，餐飲業的“假期效應”與“假期首日效應”進一步凸顯。年輕消費群體更加注重個性化、生活儀式感和情緒價值，節日、紀念日、賽事活動成為拉動餐飲消費的增長點。餐飲企業積極挖掘消費新空間，打造露營餐飲、“擺夜市”、美食文旅等個性化消費新場景，增強消費者體驗；地標美食、地標食材成為打造特色產品的有力抓手；“國潮”美食、文化主題飯店、綠色飯店、綠色餐飲等新消費模式愈發受到關注；特色小吃、具有較高性價比、自選自助大眾化平價類產品受到熱捧，在新增餐飲企業數量中占比高。餐飲企業積極應對市場變化，促進了餐飲消費的穩定恢復。



政策支持作用持續顯現。3月，商務部等9部門出台《關於促進餐飲業高質量發展的指導意見》，重點從提升餐飲服務品質、創新餐飲消費場景、增強餐飲業發展動能等方面，提出22項具體措施。5月，市場監管總局等8部門發布《關於進一步優化政務服務提升行政效能推進“高效辦成一件事”的實施意見》，推動高效辦理開辦餐飲店“一件事”，大力優化營商環境。6月，國家發展改革委等5部門發布《關於打造消費新場景培育消費新增長點的措施》，提出要發展餐飲消費細分領域，同時支持餐飲消費智能升級。中國烹飪協會認為，相關部門出台的惠企政策，可緩解餐飲行業經營主體壓力，促進餐飲業高質量發展。



與此同時，一些餐飲企業出現了“增收不增利”“假期前後人流量差異較大”“流量跟風”“曇花一現”等情況。暑期來臨，中國飯店協會會長陳新華預計，在旅遊市場的帶動下，餐飲行業將再迎小高峰，而旅遊市場的下沉也將激發縣域餐飲經濟潛力；暑期親子家庭遊客及年輕遊客將成為縣域餐飲主要客群，消費者將更加期待健康、美味且兼具性價比的特色佳肴。陳新華建議，餐飲企業積極拓展社區服務板塊，尤其是主營中高端產品的企業，不妨積極嘗試“下探”，打造更多大眾化、日常化的產品；緊抓本地特色，打造特色化和差異化的消費體驗，提高供給質量，加強服務能力，變“網紅”為“長紅”，轉“流量”為“留量”。中國烹飪協會建議，餐飲企業既要積極瞭解政策動態，用足用好惠企政策，又要不斷創新，適時推出夏季特色菜品，吸引更多消費者。