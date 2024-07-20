中國出入境游加速回暖

中評社北京7月20日電／據人民日報報導，近日，世界旅遊聯盟聯合萬事達卡、攜程集團和支付寶發布的《2023—2024跨境旅遊消費趨勢研究報告》指出，中國出入境旅遊加速回暖，暑期出入境遊客數量及消費額有望再創新高。中國作為國際旅遊的最大客源國和主要目的地，不斷釋放潛能，為全球旅遊市場的復甦注入信心和動能。



“看世界”更重品質和體驗



中國遊客出境游自去年恢復以來，需求由近及遠逐步釋放。今年初，近途目的地出游便利度提升，東南亞、日本等市場客流接近之前水平。出境遊客數量前二十的熱門目的地中，亞洲國家占60%。得益於免簽政策，新興目的地阿聯酋吸引了更多自由行的中國遊客，成為出境游目的地“黑馬”。此外，歐洲市場也逐步回暖，赴西班牙、英國、意大利的中國遊客數量接近之前水平。



中國遊客出境游“看世界”的消費習慣已發生變化，更加重視旅遊品質和出游體驗。吃喝娛樂等體驗類支出占比提升。今年以來，中國遊客持萬事達卡在境外購物類消費在整體消費的占比從58%下降至50%，而餐飲類消費占比由18%上升至28%，其他如樂園、人文藝術類景點的娛樂消費也有所上升，表明遊客更願意為體驗付費。



中國遊客出境游追求沉浸式旅遊體驗，願意深度體驗當地文化和風土人情。“我不喜歡走馬觀花式地逛景點，更想深度體驗當地的生活，比如去當地人喜歡的餐廳、住特色民宿等。出游前，我在網上預約了當地導游。”來自上海的遊客謝女士說。



旅遊從業者表示，近年來戶外運動風潮興起，一些中國遊客將目光投向印尼的火山徒步，希望在傳統的休閑旅遊之外，感受不一樣的險峻風光。“目前赴印尼旅遊的中國遊客更偏好組合式行程，既要攀登布羅莫火山、伊真火山，也要在巴厘島休閑度假。”在印尼從事旅遊業的良先生說， 這種“一次行程，多樣體驗”的旅遊產品對遊客來說很有吸引力。



如今，中國遊客出境游的旅行節奏和旅行方式更趨多元。攜程數據顯示，相較2019年前四個月，今年同期出境自由行比例仍處於高位，印度尼西亞、柬埔寨、阿聯酋等目的地自由行增長趨勢較明顯。



隨著出境游經驗的不斷豐富，中國遊客已不滿足於跟隨團隊去傳統目的地觀光，“張揚個性、追求新潮”成為新需求。去新加坡看演唱會、去巴黎看奧運會、去紅海船宿、去北海道滑雪、去菲律賓衝浪、去首爾做美容等受青睞，主題化和場景化是出境游的新趨勢。高端定制旅行也成為出境游新的增長點。坦桑尼亞野奢團、巴厘島瑜伽冥想團、埃及文化考察團等產品逐漸流行。