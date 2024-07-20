服務業新動能加快成長

中評社北京7月20日電／據人民日報報導，國家統計局日前發布的數據顯示，今年上半年，服務業增加值為349646億元，同比增長4.6%。國家統計局有關負責人表示，上半年服務業持續恢復，發展內生動力繼續增強，新動能新優勢發展壯大。



對經濟增長貢獻率過半



國家統計局服務業調查中心主任彭永濤介紹，今年上半年，服務業在國民經濟中分量更加突出。



上半年，服務業增加值同比增長4.6%；服務業對國民經濟增長的貢獻率為52.6%，拉動國內生產總值增長2.6個百分點；服務業增加值占國內生產總值比重為56.7%，比上年同期提高0.2個百分點。



看企業生產經營情況——1—5月份，規模以上服務業企業營業收入同比增長8.5%，比1—4月份加快0.3個百分點，服務業企業生產經營穩中向好；1—5月份，規模以上信息傳輸、軟件和信息技術服務業企業營業收入利潤率保持兩位數增長，企業經營效益改善；5月末，規模以上租賃和商務服務業企業期末用工人數同比增長6.2%。上半年，經濟增長特別是勞動密集度高的服務業持續恢復，為穩定擴大就業提供了支撐。



看服務貿易發展情況——1—5月份，服務貿易進出口總額30219.6億元，同比增長16%，其中出口、進口同比分別增長11%、19.6%，服務貿易保持快速增長；知識產權使用費、個人文化和娛樂服務出口同比分別增長17.8%和15.5%，知識密集型服務貿易國際競爭力顯現。同時，出入境旅遊迅速恢復。1—5月份，旅行服務貿易進出口同比增長48.4%，成為服務貿易第一大領域；上半年，入境外國人數為1463.5萬人次，同比增長152.7%。