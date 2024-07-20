中評社北京7月20日電／據新華社報導，7月18日，2025年中國家電及消費電子博覽會（AWE2025）正式啟動。主辦方宣布，AWE2025的主題為“AI科技、AI生活”，展會將於2025年3月20－23日在上海新國際博覽中心舉辦。作為全球三大家電和消費電子領域展會之一，AWE2025將場景化展示智能產品、智慧家庭解決方案和智能生活方式，更直觀地呈現“AI科技”對生活品質帶來的提升，推動“AI生活”的普及。



AWE2025啟動會首次採用線上虛擬發布會的形式，中國家用電器協會副理事長徐東生與海爾智家副總裁／全屋智慧總經理鄧邱偉展開了一場“有AI”的對談，共話AI技術與家電和消費電子產業深度融合的新發展趨勢，並展望AWE2025的輝煌前景。



AWE2024回顧：借力“以舊換新”政策，全景呈現智慧生活



據介紹，AWE2024共吸引了超千家的國內外企業參展，展示面積15萬平方米，參觀人次共達36.5萬。AWE2024開幕之前，恰逢國家的家電等大規模消費品“以舊換新”政策落地，借政策東風，AWE迅速引爆輿論，據不完全統計，有500餘家媒體對展會進行了報導。同時，為切實推動政策落地，AWE2024聯合上海市浦東新區商務委員會等多個部門舉辦了“2024浦東家電生活節”，並與超級IP“AWE直播之夜”形成線上線下合力，促進了家電市場的智能消費、綠色消費和場景消費。



“AWE2024最大的亮點就是：全景呈現智慧生活。”徐東生在回顧AWE2024的展示成果時談到。在AWE2024上，頭部企業均不約而同地將參展主題與人工智能融合，更多智能產品被貼上了AI的標簽，並與各類生活場景深度融合，許多企業展示了包含客廳、臥室、廚房、浴室等家庭場景，及出行、辦公、酒店、醫療、城市能源管理等智慧生活全生態場景。鄧邱偉在回顧海爾的參展感受時也提到：“AWE作為國際化的展示窗口，為海爾智家提供了展示自身實力和品牌形象的平台，而海爾智家整合旗下最強品牌矩陣，展示了物聯網智慧住居領域的最新發展成果和最佳用戶體驗，為AWE注入了新的活力和內涵。”



“透過AWE2024可以看到，數字化、AI智能、場景化將會是未來產業發展的主攻課題，AWE2024正好踩在了家電AI爆發的關鍵點，開啟了家電及消費電子行業的人工智能新元年。”徐東生表示。



AWE2025“AI科技、AI生活”：以AI技術為發展核心，讓消費者AI（愛）生活



AWE2025的主題定為“AI科技、AI生活”，再次彰顯了展會作為行業發展的風向標的定位和價值。“從AWE2024的展示成果來看，家電及消費電子行業與AI技術的深度融合，已經能夠支撐起AI這一關鍵詞，所以AWE2025‘AI科技、AI生活’的主題設定也是順勢而為。”徐東生在闡述AWE2025主題時表示。



主題前半句“AI科技”即是向行業明確指出：AI技術和家電及消費電子深度融合是行業發展的重要趨勢，AI已經成為推動產品創新、提升用戶體驗的重要驅動力，也是AWE作為科技型展會的時代使命。主題的後半句“AI生活”即是“愛生活”，AWE2025將全方位沉浸式呈現未來智慧生活方式，加速AI產品及解決方案的落地，讓消費者真正的“愛生活”。



徐東生表示，在AWE2025，我們將看到智慧生活領域的新變化，家電企業發力家電家居一體化、“人－車－家”生態城市、智慧能源管理等跨界領域。同時，參展企業將通過AI技術應用，推出更多差異化產品。AWE2025將為我們展示一個以人與場景為核心的，“人－家庭－城市”全生態“智慧生活”新時代。



在談及AI的趨勢和戰略時，鄧邱偉表示，“未來，AI不僅僅是一種工具，而是一個可以理解我們需求、和我們共享想法、幫助我們決策的‘超級外腦’。海爾智家是全球家電行業首家將AI技術納入發展戰略的企業。我們期待通過AWE，展示海爾智家的引領成果，同時也與各方共享創新經驗。”



據主辦方介紹，圍繞AI的主題，AWE2025將吸納更多通過人工智能技術賦能智慧家庭的科技創新型企業的參與；繼續邀請智能芯片與智慧互聯解決方案企業及智能家居企業參展，打通智慧家庭的底層邏輯；拓寬更多智能家居、以及手機、AR／VR、相機／智能手表、服務機器人等智能終端企業參展，讓更多好看、好玩的AI科技進入AWE。



此外，AWE在繼續邀約傳統家電及消費電子領域觀眾的同時，將加大對家居、家裝、家居定制、家裝設計師等和智慧生活領域相關的觀眾邀請，深度鏈接廠商合作；並將加速展會國際化進程，加強國際宣傳和海外推介，邀請更多的海外客商蒞臨展會。



打造AWE專屬的AI生活方式



為數字化展會，AWE2025將重點圍繞“如何打造‘AI科技’，讓消費者真正‘愛生活’”的主題，從“逛展”“論壇”“購物”等方面，打造專屬於AWE的AI生活方式。



AWE2025將持續挖掘“AWE直播之夜”IP的價值，在AWE2024取得了超3億元銷售額後，AWE2025將會再次攜手多平台，通過“AWE 直播之夜”激發消費者對AI產品的興趣和需求，讓新品成為爆品。



據主辦方透露，AWE2025將在2024年浦東家電購物生活節的基礎上全新進行升級，擬定於2025年3月打造一場AWE家電購物節，通過直播帶貨、福利專題、雲探展等線上消費前端場景，讓更多消費者體驗到好產品對生活品質帶來的切實提升。



作為AWE生態的重要組成部分，AWE高峰論壇和“未來家”高峰論壇兩大論壇將圍繞智慧生活、AI應用，邀請行業翹楚和專家學者共議人工智能在智慧家庭應用前景；此外，AWE艾普蘭獎也將展開評選，將為未來AI生活提供至臻選擇。



“AWE是全球家電及消費電子領域的頂級展會之一，引領著全球行業發展趨勢，是推動行業合作共建、促進創新交流的重要平台。參展AWE不僅是海爾展示品牌戰略和數字化轉型創新成果的高光時刻，也是海爾與全球行業同仁共同探索智慧家庭未來發展方向的重要舞台。”鄧邱偉在AWE2025啟動會上表示。