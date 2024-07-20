電動車帶動鋁需求　美鋁目標45美元

中評社北京7月20日電／據大公報報導，美國鋁業（AA.US）在鋁產業中扮演重要角色，其主力從事鋁土礦、氧化鋁和鋁產品的生產。鋁土礦方面，由於奎那那精煉廠於今年6月份全面停產，集團預計鋁土礦產量按季下降約5%至253萬噸；而鋁業方面，由於運輸時間的變化和Warrick工廠一條生產線的重新啟動，總運輸量按季增長7%。美國鋁業生產了54.3萬噸鋁，鋁產量連續第7個季度增長的勢頭。



全球鋁市場需求正在加速增長。交通運輸領域在2023年占全球鋁市場收入達四分之一以上。消費者對電動車和混合動力車日益增長的需求突顯了鋁在交通運輸中的重要性，而且鋁固有的可回收性與電動車市場的生態意識一致，支持該產業的永續發展目標。按地區劃分的話，亞太地區是2023年收入增長最快的地區，復合年增長率為6.1%。亞太地區的汽車產業正在經歷向輕質材料的顯著轉變，以滿足嚴格的燃油效率和排放標準。



美國鋁業已於7月17日美股盤後公布了第二季業績，整體業績比市場預期優勝。由於高鋁土和鋁價格上漲，銷售額29.1億元（美元，下同），按年增長8.3%，按季增長12%；調整後息稅前利潤3.25億元，按季大增1.46倍，主要是由於高鋁土和鋁價格上漲，生產和原材料成本下降，部分抵銷了能源成本的上漲；調整後每股收益0.16元，上年同期每股虧損0.35元；第二季度期末的現金餘額為14億元。



美國鋁業收購氧化鋁有限公司料能為集團帶來原材料的成本經濟效益，以及隨著因電動車和混合動力車需求增加而加大了鋁的需求，預計可以進一步提高未來集團銷售及盈利能力。技術走勢方面，美國鋁業自今年2月見了25元低位之後，曾於今年5月高見45.5元之後回落，43元至45元阻力甚大。如果投資者對集團後市有信心，可以於35元水平買入，短中線先上望至43至45元的歷史高位，若成功突破此阻力位則可上望至55元水平，跌穿200天線32元則止蝕。