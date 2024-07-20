比亞迪力拓海外市場　前景向好

中評社北京7月20日電／據大公報報導，中國新能源汽車產業市場規模巨大，中國汽車工業協會數據顯示，2023年中國新能源汽車產銷量同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%。年內，中國新能源汽車銷量在全球新能源汽車總銷量中占比近65%，已經連續9年蟬聯全球新能源汽車產銷量第一。



中國乘聯會最新數據方面，今年上半年，新能源汽車的產銷量分別492.9萬輛和494.4萬輛，按年分別增長30.1%和32%，亦預計全年產銷有望實現1150萬輛。新能源汽車產業鏈供應鏈的完善和聚集，以及充電設施等配套基礎設施的建設，為中國新能源汽車發展壯大提供了有力支持。首要看好行業斷層龍頭比亞迪（01211）。



比亞迪發布6月產銷快報，月內汽車產量為341671輛，按年增長35.2%；銷量為341658輛，按年增長35.0%。今年首6個月汽車產量163.2萬輛，增長27.9%；銷量為161.2萬輛，增長28.4%。公司2024年6月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為16.101GWh，2024年累計裝機總量約為72.555GWh。公司新產品熱銷同時亦帶動門店其他車型銷量增長。6月品牌分類看，前三分別是“海鷗”月內銷量3.6萬輛，同比增長56.77%；“驅逐艦05”月銷3.3萬輛，同比增222.6%；“宋PLUSDM”月內銷量3.2萬輛，同比增35.2%。整體來看，集團下半年各品牌新品儲備依舊豐富，預計有望持續維持月銷增長的趨勢。



10月在越南推3款車型



其中，公司2024年6月海外銷售新能源乘用車合計26995輛，出口銷量雖環比下降，但估計主要是受7月歐盟及巴西進口關稅增加影響，而造成的短期交付下降。相信後續隨著市場開拓、關稅影響淡化，出口有望繼續增長。最新消息方面，比亞迪計劃10月在越南推出3款車型，並在2026年將當地經銷商網絡擴至100間。持續看好比亞迪銷量增長，其海內外市場份額有望不斷提升。