美保護主義無損“中國製造”競爭力

中評社北京7月20日電／據大公報報導，縱觀特朗普的競選綱領內容，經濟民族主義（Economic Nationalism）傾向尤顯突出，貿易保護政策勢必升級。市場擔憂特朗普勝選後，中美脫鈎斷鏈風險加劇。但現實情況是，即便美國對華進口直接依賴度下降，但間接依賴度卻在上升。



特朗普遭遇槍擊的前兩周，接受美媒採訪時提及了美國第25任總統威廉.麥金萊，高度稱讚後者的貿易保護政策效果。“麥金萊是最被低估的總統，他讓國家變得富裕。”但歷史上的威廉.麥金萊於任期內遇刺身亡，懂王言者無心，多少有些晦氣。



美加征關稅將自毀經濟



若要論起保護性關稅的思想源頭，大可追溯到美國首任財政部部長亞歷山大.漢密爾頓。他主張政府應當通過各種經濟政策來維護和增強本國的經濟利益，也是被後世看做“經濟民族主義”的核心宗旨。



早在共和黨初選階段，特朗普就開始宣揚自己的“貿易政策2.0”，內容包括：1）面向所有國家徵收的10%“基準關稅”；2）針對中國商品徵收的60%“特別關稅”；3）回應部分國家對美國進口商品的特別稅，特朗普計劃以增值稅形式徵收“懲罰關稅”。



雖然特朗普堅稱上述貿易政策並不會導致通脹走高，但全面加增關稅無疑會帶來反噬。最終能否成行，仍存很大的不確定性。



譬如，美國稅收基金會（Tax Foundation）就運用一般均衡模型，圍繞10%“基準關稅”的影響進行估算。其結論是，此舉將使美國經濟規模萎縮0.7%，並減少50.5萬個工作崗位。若其他國家報復性反制，則美國GDP將進一步下降0.4%，再減少32.2萬個工作崗位，相當於向美國居民加征了3000億美元稅收。



更重要的是，特朗普自認為對中國貿易的壓制，可能只屬於“假性脫鈎”的範疇。數據顯示，2018年中美貿易戰剛打響時，中國工業品貿易順差為8000億美元，但到了2022年與2023年，該數據翻了一倍接近1.8萬億美元（見配圖）。而1.8萬億的順差規模占全球GDP比重約為2%，相當於二戰後初期美國的工業順差水平。



對美國以外貿易份額上升



表面上看，中國占美國進口的比重從2017年的21.9%下滑至2024年5月份的12.7%。進口下滑份額主要流向了東盟、墨西哥、中國台灣、韓國，上述地區成為了本輪產業鏈轉移的直接受益方。中國也被墨西哥、加拿大趕超，“淪落”為美國第三大進口來源國。



深入分析，中國對東盟、北美自貿區（墨西哥和加拿大）的出口份額也都在上升。2023年1月至9月，中國占墨西哥、加拿大、越南、菲律賓等國家的進口份額，相比於2017年分別提高了4.8、0.8、9.6、9.6個百分點。



這也意味著，中美之間的貿易形式發生了轉變，“中國製造”的全球競爭力依然不改。6月份外貿數據顯示，中國進出口順差達3080億美元，創下歷史新高。



但在特朗普“貿易政策2.0”的陰影下，中國製造業也須面對兩方面的挑戰。首先，在目前被美國加征關稅的商品中，份額下滑最快的部分來自於勞動密集型商品，如皮革製品、帽類製品、家具等。這種結構性特徵預示出，關稅提升會造成階段性的就業壓力。



其次，參考日本90年的製造業出海潮，彼時正值全球化與本幣（日圓）升值周期。鑒於目前的美元強勢，中企“走出去”要承擔一定的匯率風險。



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