租盤渴市　翰林峰交吉2天獲承租

中評社北京7月20日電／據大公報報導，搶租潮升級，大埔白石角逸瓏灣8有3房單位吸引兩組家庭客搶租，代理不惜即日攜票北上簽約，成功協助客戶承租單位。



美聯物業助理區域經理黃國輝表示，暑假租賃市場競爭激烈，該行代理親身攜票北上簽約促成交易，有關單位為逸瓏灣8第1座高層D室，實用面積859方呎，早前以3.2萬元放租，獲兩組家庭客同時交訂搶租，為協助客人搶得心頭好，該行同事即日攜票北上簽約，終成功促成交易，單位以月租3.1萬元租出，實用呎租36元。資料顯示，業主於2019年以1357.7萬元購入單位，租金回報約2.7厘。



此外，內地生積極搶租盤，中原地產分行經理謝文柏表示，西營盤翰林峰5座高層B室，實用面積215方呎，開放式間隔，交吉2天即獲承租，月租1.8萬元，實用呎租近84元。新租客為學生，有感區內租盤被急速消耗，遂爽快租入單位。業主於2017年以638萬元買入，租金回報近3.4厘。



香港置業市務經理（銷售）袁世昌說，啟德Monaco One低座B高層C室1房戶，實用面積324方呎，業主以1.9萬元放租，僅1星期即獲內地學生洽租，由於租期不足1年，故業主稍為提價，調升至每月2萬元租出，實用呎租61.7元。