﻿二手樓價連挫五周　創八年新低

中評社北京7月20日電／據大公報報導，二手樓價反復尋底，中原城市領先指數（CCL）報140.89點，按周跌0.25%，連跌5周共削2.51%，創近8年新低。該行指，美國9月減息預期升溫，小業主開始收窄議價空間，料樓價跌幅轉趨緩和，惟要待新盤貨尾進一步減少，樓價才有望出現轉向。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周指數主要反映6月24日至30日時市況，即屯門NOVO LAND第3B期次輪銷售當周。由於發展商以低價去庫存，令二手交投受壓。不過，CCL跌幅稍為收窄，前周跌0.69%，上周跌0.4%，本周跌0.25%，反映市場預期美國最快9月減息，小業主收窄議價空間，預料二手樓價跌勢趨向緩和。不過，她認為樓市見底言之尚早，因為新盤供應量仍多，屯門上嵐減價四成促銷奏效為例，預料發展商將繼續採取低價策略，二手交投勢持續受壓，需待一手貨尾量明顯減少，樓價才會轉向回穩。



新界港島樓價按周逆市升



本周CCL創近8年新低，重返2016年9月底水平，今年計CCL累跌4.29%，對比2021年8月歷史高位累跌26.37%。大型屋苑、中小型單位及大型單位指數齊跌5周，分別累跌2.18%、2.35%及3.29%。其中，中小型單位指數創近8年新低，大型單位創7年半新低，重返2017年1月中水平。



四區樓價指數錄三升一跌，九龍指數按周跌2.22%，重返2016年10月初水平。至於新界東、港島及新界西二手指數，分別按周回升1.52%、1.28%及0.34%。



新屯門中心持5年蝕29%



不過，新盤低價搶客潮未完，屯門黃金海灣.意嵐今日首輪銷售，新界上車盤續錄損手。中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗昌威大廈中層A室，實用面積318方呎，劈價9%以318萬元沽出，實呎1萬元，原業主持貨逾3年，賬面蝕82萬元或21%。



祥益地產區域董事黃慶德透露，新屯門中心10座高層A室2房戶，造價428萬元，實呎8543元，原業主2019年以600萬元購入，賬蝕172萬元或28.7%。



此外，中原地產資深分區營業經理溫志樑說，火炭銀禧花園4座中層A室，實用面積506方呎，售540萬元，較4年前造價低92萬元。中原地產區域營業董事黎宗文表示，沙田希爾頓中心A座中層5室，實用面積274方呎，減至370萬元易手，7年貶值40萬元。