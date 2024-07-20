工業領域設備更新潛力足

中評社北京7月20日電／據人民日報報導，“設備更新和技術改造能有效提高企業生產效率和產品質量，並化解設備老舊帶來的安全風險。”中國電子信息產業發展研究院規劃所工業投資研究室主任樊蒙表示，設備對於企業擴大生產能力、提高生產效率有著不可替代的作用。自今年4月《推動工業領域設備更新實施方案》印發以來，已有31個省份召開了工業領域設備更新和技術改造部署會議，天津、黑龍江、江蘇、寧夏等省份印發了工業領域設備更新實施方案。



大規模設備更新是擴大內需和供給側結構性改革的重要結合點，不是短期的經濟刺激手段，而是著眼於中長期的產業升級舉措。據測算，我國工業領域設備更新年規模有望達4萬億元，具有覆蓋面廣、規模大的特徵。2023年底，我國規模以上工業企業資產已經超過167萬億元；今年上半年，設備工器具購置投資同比增長17.3%，增速快於全部投資13.4個百分點，拉動固定資產投資增長2.1個百分點。



工業企業設備更新面臨哪些挑戰？樊蒙介紹，一是新舊設備兼容難，不能互通互聯會影響全生產線集成優化的效果；二是技術人員缺口大，設備更新需要既懂製造又懂新興技術的復合型人才對生產線改造進行精準判斷；三是投資回報預期弱，尤其是中小企業將“保生存、保生產”放在首位，設備更新和技術改造等“可選”投資可能被取消或延後。



工業和信息化部有關負責人介紹，接下來將瞄准高端化、智能化、綠色化、融合化方向，對企業加以激勵引導。在設備更新方面，實施先進設備和軟件一體化更新提升行動，淘汰一批低效老舊設備；在工藝升級方面，持續推動產業科技創新，著力增品種提品質創品牌；在綠色發展方面，扎實推進重點行業節能降碳改造，建設綠色工廠，積極發展綠色低碳產業；在安全保障方面，加大製造業安全技術和裝備推廣應用力度。工業和信息化部還將持續支持製造業新型技術改造城市試點，實施製造業重大技術改造升級和大規模設備更新工程，讓傳統產業“老樹發新芽”，使之成為形成新質生產力的重要載體。