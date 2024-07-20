支持“兩重”建設利當前惠長遠

中評社北京7月20日電／在當前背景下，發行並用好超長期特別國債，高質量做好支持重大戰略實施和重點領域安全能力建設各項工作，十分必要且可能。



今年上半年，我國宏觀經濟總體運行平穩，結構優化，質效向好。展望全年，持續鞏固、增強經濟向好大趨勢，關鍵是落實好已出台的各項重大舉措，持續強化政策支撐和動力支撐。在當前背景下，發行並用好超長期特別國債，高質量做好支持重大戰略實施和重點領域安全能力建設各項工作，十分必要且可能。



從必要性來講，“兩重”建設事關全局和長遠。聚焦高質量發展這個首要任務，既要持續激發增長內生動力，又要更好統籌發展和安全，以新安全格局保障新發展格局。因此，需要統籌好常規和超常規的各項舉措，加強財政和貨幣金融工具協同配合，撬動更多金融資源與社會資本，尤其是以更大力度激發民間投資活力，積極參與“兩重”項目建設。同時，採取更大力度、更長期限的財政政策手段，聚焦重點領域和關鍵環節上最緊迫、最根本的大事難事，及時回應民生關切，把項目高質量建設與民生保障結合起來，切實辦好民生實事。支持“兩重”建設的超長期特別國債，今年擬發行1萬億元，將於11月中旬發行完畢，發行期限為20年、30年和50年，這一系列安排既有利於緩解中短期償債壓力，又有利於增強對長期限項目資金的保障能力。



從可能性來講，與其他經濟體相比，我國政府杠杆率較低，中央財政仍有較大發力空間。支持“兩重”建設的超長期特別國債，主要通過轉移支付方式下達給地方，由中央承擔而不用地方承擔債券還本付息責任，有利於調整優化中央和地方之間的債務結構，多措並舉緩解地方債務負擔。



高質量做好“兩重”項目建設相關工作，與重大改革形成“組合拳”，有利於從供需兩側加速國民經濟循環，支撐實現更高水平的動態均衡。這次超長期特別國債重點支撐實現高水平科技自立自強、推進城鄉融合發展、區域協調發展、糧食和能源安全保障能力、人口高質量發展、美麗中國建設等方面，短期有利於穩定有效投資和促進經濟平穩增長，中長期有助於充分激發新動能並加快新舊動能轉換。



從需求側看，我國擴大內需空間廣闊，新型城鎮化進一步提速，將激發更大的投資與消費增長空間。用好超長期特別國債支撐“兩重”項目，有利於暢通有潛能消費和有效益投資之間的良性循環機制，從而推動內需潛能和市場規模優勢進一步轉化成發展新動能和競爭新優勢。展望未來，預計基礎設施投資將保持穩中有進態勢，製造業投資進一步提質增效，隨著房地產市場良性循環加快，相關市場潛能也將得到釋放。“兩重”項目在落地過程中，將通過以工代賑等方式帶動相關地區群眾就業，有利於優化就業、收入分配和消費之間的循環。



從供給側看，在外部環境複雜嚴峻的背景下，用好超長期特別國債這種力度更大、期限更長的政策，有利於形成支撐關鍵核心技術攻關特別是原創技術突圍的良好產業生態，優化生產要素組合，尤其是增進新型要素配置質量，推動高附加值、高技術含量、高可靠性行業發展，形成推進高質量發展的強大合力。



從項目配套機制看，發行好超長期特別國債，更好統籌“硬建設”與“軟建設”，有利於進一步穩定預期和提振信心。聚焦高質量發展面臨的新形勢和新要求，鼓勵地方因地制宜謀劃儲備和啟動實施一批重大項目。在相關重大工程和重點項目落地實施過程中，以政府支出為杠杆和指引，有效調動全社會投資積極性，央地聯動搭建面向民間資本推介配套項目的平台，持續將更多有市場前景和預期回報的項目納入投資項目庫，同步優化制度供給和創新舉措以破解障礙，強化項目要素保障機制和服務意識，確保社會資本尤其是民間資本平等進入基礎設施、先進製造業等重大項目領域。同時，嚴把質量安全關，務必把已出台或謀劃出台的“兩重”項目建設成為優質、精品、放心工程。