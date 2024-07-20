數據有序流動才能放大價值

中評社北京7月20日電／據經濟日報報導，近來，山東、廣西、貴州等地頻繁出台數據要素市場政策措施，努力通過完善數據要素市場發展機制，促進數據共享和流通。



數據是新型生產要素，是數字經濟時代的核心要素和戰略資源。我國擁有海量數據資源、超大規模市場和豐富應用場景，數據要素已廣泛融合應用到電信、金融、健康醫療、工業製造、交通物流、教育文化等各行各業，超大規模市場優勢正在催生數字經濟新業態、新模式。數據既可以直接創造社會價值，又通過與其他生產要素的融合，進一步放大價值創造效應。如何激活數據要素潛能、實現數據要素價值，對於發揮我國比較優勢、構築國家競爭新優勢意義重大。



近年來，我國積極推進數據要素市場的培育和發展，“數據二十條”從數據產權、流通交易、收益分配、安全治理等方面初步搭建起數據治理基礎制度體系，一批數據交易平台（中心、所）相繼成立，數據“供給—流通—應用”主體逐漸豐富，數商企業快速發展，數據產品不斷出新。2023年，我國數據生產總量達32.85澤字節（ZB），數商企業數量超過100萬家，數據交易所達50家，在主要數交所掛牌的產品數量超1.3萬個，數據要素市場規模達1273億元。總體來看，我國數據交易市場規模持續擴大、類型日益豐富、交易更加活躍、環境不斷優化，數據交易流通對賦能實體經濟、提升價值創造、推動高質量發展的效益逐漸顯現。



也要看到，當前我國數據要素市場發展仍然存在不少卡點堵點，確權難、流通交易難等問題依然較為突出，數據產權、流通交易、收益分配、安全治理等機制仍需完善。與我國海量數據和豐富場景相比，數據要素開發利用和流通交易還不充分，數據場內交易供需匹配率不高。同時，在數據跨界流轉速度加快的當下，數據安全問題日益凸顯。



作為新生事物，數據要素的市場建設和制度設計並沒有成熟經驗和通行路徑，應不斷地探索實踐。可以肯定的是，數據衹有有序流動起來，才能夠最大限度激活其價值。而構建統一開放、競爭有序的數據要素市場，是激發數據要素市場活力的關鍵所在。