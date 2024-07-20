公開市場本周淨投放11730億

中評社北京7月20日電／為維護市場流動性合理充裕，中國人民銀行本周加大公開市場資金投放力度。市場數據顯示，人行本周於公開市場合計開展11830億元（人民幣，下同）7天期逆回購操作，鑒於周內市場到期逆回購僅100億元，全周公開市場實現11730億元淨投放。分析稱，本月是“繳稅大月”，公開市場資金投放力度的增大符合預期，未來市場資金面波動若過大，不排除人行借助臨時逆回購操作平抑資金波動的可能性。



公開市場本周合計到期逆回購僅100億元，其中，周一至周五的單日到期資金均為20億元。不過，人行為保持市場流動性合理充裕，仍持續加大逆回購滾動操作力度。具體看，周一至周五人行分別開展了1290億元、6760億元、2700億元、490億元和590億元逆回購操作，利率均維持1.8%不變。此外，面對本月到期的1030億元MLF（中期借貸便利），人行周一縮量平價續作了1000億元1年期MLF操作，利率連續11個月保持2.5%不變。



本周市場面臨稅期。中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，7月15日是納稅截止日，16、17日為稅期繳款，由於本月是“繳稅大月”，市場資金面或有所波動。鑒於此，人行通過逆回購操作，以短端資金注入流動性，未來若資金面波動過大，不排除人行開展臨時逆回購操作平抑資金面波動的可能性。他並指，隨著基礎貨幣投放方式的變化，未來MLF存量規模將逐步下降，MLF作為中期政策利率的色彩亦將淡化，人行將聚焦短端利率，理順各項貨幣政策工具“由短及長”的利率傳導機制。



記者留意到，人行月初曾宣布“將視情況借入並賣出國債”，此後又在8日公告稱，將視情況開展隔夜臨時正、逆回購操作。有觀點認為，從人行近期政策表述看，貨幣決策部門有明顯的“引導長債收益率上行”的意圖。



申萬宏源資產配置首席分析師金倩婧觀察到，人行月初先後宣布將視情況借入並賣出國債，以及開展臨時正、逆回購操作，但截至目前尚未有相關操作落地，表明目前債市和市場資金走勢仍在人行調控區間內。她相信，未來債市情緒若明顯變得積極，且資金利率脫離人行的合意區間，相關操作便有望落地。