王毅同加拿大外長喬利會談

中評社北京7月20日電／7月19日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京同加拿大外長喬利舉行會談。



新華社報導，王毅說，這些年中加關係經歷了困難和曲折，這不是中方願意看到的，也需要加方認真反思。中加之間不存在根本利害衝突，兩國人民有著悠久的友好交往。中加關係曾長期走在中國同西方國家關係前列。作為在亞太地區有重要影響的兩個大國，雙方有著廣泛共同利益和互補優勢，維護好、發展好雙邊關係，符合兩國和兩國人民的根本利益。中方重視加方多次表示願本著積極、務實、建設性的態度對待和推進雙邊關係。雙方應以客觀理性的認知看待對方，以相互尊重的態度對待彼此，以求同存異的精神處理分歧，以平等互利的原則加強合作，拿出對歷史和人民，對現在和未來負責任的擔當，推動兩國關係實現改善，沿著健康穩定軌道向前發展。



王毅表示，明年是中加建立戰略伙伴關係20周年。雙方應回歸初心，思考過往，把握正確方向，從歷史中吸取經驗教訓，切實恪守建交承諾，為兩國關係恢復正常注入動能。中國共產黨二十屆三中全會剛剛勝利閉幕，中國將聚焦進一步全面深化改革，推進中國式現代化，堅持走和平發展道路。中國構建高水平社會主義市場經濟體制將為包括加拿大在內的世界各國帶來新的發展機遇。雙方要繼續發揮經貿合作的重要引擎作用，探討開展各領域對話合作。



喬利表示，加中人民友好歷史悠久，白求恩大夫的故事在加拿大同樣家喻戶曉。加方願積極、務實地改善和發展對華關係，保持接觸對話，加強在經貿、旅遊、氣變、環保、人文、禁毒等領域合作，實現互利發展。加方將繼續恪守一個中國政策。



王毅說，今年是和平共處五項原則發表70周年，不干涉內政是其中的重要內容，也是中國一以貫之的外交政策和實踐。加方應採取實際行動，便利兩國人員往來，維護好人文交流紐帶，改善兩國民意基礎。台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題都是中國內政，不容外部干涉。



雙方還就烏克蘭危機、巴以局勢等共同關心的國際和地區問題交換了看法。