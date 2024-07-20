換總召？柯建銘被爆嗆賴清德去上情緒管理課

中評社台北7月20日電／三黨不過半的第11屆“立法院”首個會期日前落幕，在藍白多次聯手下，民進黨表決全輸，民進黨團總召柯建銘的表現，引發外界討論，但卻傳出柯建銘在本週三的中常會上，要賴清德去上情緒管理課，引發外界討論“換總召”。媒體人黃暐瀚表示，向在場的關鍵人士求證後得知，“好朋友，才會開玩笑”，也與黨發言人吳崢確認了沒有要換總召。



中時新聞網報導，黃暐瀚昨在臉書發文，民進黨“立院”第一會期“完敗”，表決全輸；週三中常會有個柯建銘要賴清德上情緒管理課的“趣聞”；這兩天陸續傳出賴清德不滿柯建銘“立院”表現，有意換總召的消息。賴主席真的要換柯總召嗎？民進黨發言人吳崢明確回答：不會。



媒體披露，本週三的民進黨中常會，請了台南醫師來談“情緒管裡”，輪到柯建銘發言的時候，他特別提到政治人物，特別是領導者應該多上情緒管理的課，轉頭看了一下賴清德，說：“我不是針對你”！賴清德接話：“沒關係，我先深呼吸就好”，引來現場哄堂大笑。



黃暐瀚指出，有部分媒體解讀賴清德與柯建銘的對話是針鋒相對，進一步延伸解讀為“賴清德不滿柯建銘，打算換掉柯建銘”，為此他也私下問了幾位當天在場的關鍵人士，得到的答案都是：“哪有緊張？兩個人就是感情好，才會一天到晚在那邊虧來虧去，好朋友才會開玩笑，關係差的人，根本不會跟對方講話好嗎？”



黃暐瀚表示，一個事件，各種解讀。當然，民進黨在“立院”施展不開，51票投到底，一路輸，也是事實。賴主席跟柯總召關係到底是好是壞？繼續看下去，會更明白。