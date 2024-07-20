中評社北京7月20日電／據新華社報導，7月15日至18日，黨的二十屆三中全會在北京舉行。全會聽取和討論了習近平總書記受中央政治局委托所作的工作報告，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。習近平總書記就《決定（討論稿）》向全會作了說明。



全會要求，到二〇三五年，全面建成高水平社會主義市場經濟體制，中國特色社會主義制度更加完善，基本實現國家治理體系和治理能力現代化，基本實現社會主義現代化，為到本世紀中葉全面建成社會主義現代化強國奠定堅實基礎。



站在新的歷史起點上，進一步全面深化改革，吹響奮進新征程的號角，必將為中國式現代化提供強大動力和制度保障。



一以貫之全面深化改革



從“落後時代”到“趕上時代”再到“引領時代”，改革開放深刻改變了中國面貌，成為當代中國最顯著的特徵、最壯麗的氣象。



黨的十八屆三中全會以來，以習近平同志為核心的黨中央開啟了氣勢如虹、波瀾壯闊的全面深化改革進程，實現改革由局部探索、破冰突圍到系統集成、全面深化的轉變。



全會指出，面對紛繁複雜的國際國內形勢，面對新一輪科技革命和產業變革，面對人民群眾新期待，必須自覺把改革擺在更加突出位置，緊緊圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革。



中央黨校（國家行政學院）黨的建設教研部副主任祝靈君認為，推進中國式現代化是一項開創性事業，還有許多未知領域，需要繼續大膽探索、改革創新。中國式現代化將在不斷的改革開放中實現，一以貫之全面深化改革，將為中國式現代化不斷開辟廣闊前景。



制度是關係黨和國家事業發展的根本性、全局性、穩定性、長期性問題。



“繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。”全會明確提出進一步全面深化改革的總目標，要求“到二〇二九年中華人民共和國成立八十周年時，完成本決定提出的改革任務”。



“‘繼續’二字，意味著在黨的十八屆三中全會以來各項改革事業取得巨大成就的基礎上不斷深入推進，且越難越進。強調總目標有助於明確前進方向、更多凝聚全社會的正能量和共識。”中國宏觀經濟研究院產業經濟與技術經濟研究所所長劉泉紅表示，這體現了壓茬推進改革的毅力和定力，更具操作性，也將為後續的改革發展奠定更堅實的基礎。



改革實踐得到的寶貴經驗，是破解改革發展穩定難題的規律性認識和重要抓手。



全會強調，進一步全面深化改革要總結和運用改革開放以來特別是新時代全面深化改革的寶貴經驗，貫徹堅持黨的全面領導、堅持以人民為中心、堅持守正創新、堅持以制度建設為主線、堅持全面依法治國、堅持系統觀念等原則。



“‘六個堅持’進一步深化了我們黨對改革規律的認識，是新征程上進一步全面深化改革的重要遵循。要運用好‘六個堅持’的寶貴經驗，同時在進一步全面深化改革中貫徹好這些原則。”中國社會科學院中國式現代化研究院院長張翼說。