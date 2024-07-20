改革法案　朱立倫籲大法官發揮法律良知

中評社台北7月20日電／國民黨今（20）日上午在新北市永和區舉辦“國會”改革說明會，國民黨主席朱立倫、新北市副市長劉和然、新北市黨部主委黃志雄及“立委”洪孟楷、林德福等人到場宣講。對於“國會”改革法案“憲法法庭”19日裁准暫時處分，朱立倫表示，大法官裁准暫時處分，我們尊重，但是，請大法官自己看一看“憲法”，以及“國會”該有的職權，發揮公平、正義和法律良知，希望好好來做最後的決定。



中時新聞網報導，朱立倫表示，讓民眾能夠知道真相，讓陽光進到“國會”，是“國會”改革最重要的目的。他強調，全世界在看，“國會”該有的調查權、聽證權、“總統”到“國會”“國情報告”，以及不可在“國會”說謊、不可藐視“國會”，錯在哪裡？民進黨拚死拚活，透過覆議要大法官來阻擋，為了什麼？就是不要真相讓大家知道。



劉和然指出，過去8年我們的“立法委員”的監督權不見了，什麼法案只要民進黨一說，“行政院”一做，“立法院”表決就過了；疫情期間口罩、疫苗、快篩都要排隊，前陣子雞蛋買不到，背後到底有什麼問題？民進黨到底在怕什麼？我們這次就是要把“國會”的調查權拿回來，把他查清楚，還給人民公道。



劉和然表示，很遺憾大法官做出暫時處分，但我們尊重。昨天下午“憲法法庭”裁准暫時處分，凍結部分條文，民進黨的發言人吳崢竟然上午在電台就說出“搞不好“憲法法庭”快要凍結這些法案”，不禁讓人懷疑司法公正。



洪孟楷說，為什麼要“國會”改革？答案就是“查弊案，要民主”。很奇怪，過去8年民進黨執政，有弊案都不願意查，假裝看不到，疫情時要疫苗，沒疫苗、要快篩，沒快篩、要口罩，沒口罩；疫情過後要雞蛋，沒雞蛋。人民想要真相，我們來瞭解清楚。



林德福則說，民進黨過去8年做了很多貪瀆的事，而且他們在“國會”占多數，“國會”幾乎是“行政院”的“立法局”，“行政院”要求什麼，“立法院”就全力配合；但是現在時代不一樣了，“國會”改革最重要就是查過去所有弊案。