柯文哲：與民意開戰，無法理解賴清德在想什麼

中評社台北7月20日電／民眾黨主席柯文哲20日參加雲林縣黨部揭牌典禮，針對“憲法法庭”對於“國會”改革法案作出暫時處分，表示以後“立法院”三讀通過的法律，只要送“憲法法庭”然後宣告暫停處分，等到判決以後再處理，此例一開將不可收拾，“憲法法庭”變成民進黨的側翼，民進黨與大多數民意全面開戰對立，無法理解賴清德在想什麼？



中時新聞網報導，柯文哲表示，這件事情最嚴重的是19日民進黨發言人吳崢的談話，那是最大的危機，民進黨怎麼會事先知道“憲法法庭”要選在禮拜五下午作出裁決？這表示“不演了”，怎麼“憲法法庭”變成民進黨的側翼？這是很嚴重的事情。司法是“國家”最後一道防線，應當被人民信任，這事件很明顯就是側翼行為，讓整個司法的公正性破產。



柯文哲說，“國會”改革法案被作出暫時處分，這是民進黨跟台灣大多數民意的全面開戰，讓整個社會陷入衝突對立，這怎麼會是一個執政者應該有的選擇？他還是無法理解賴清德在想什麼？



柯文哲指出，民進黨發言人吳崢19日說搞不好下班前“憲法法庭”就會有結果，賴清德之前也講過要大家接受，各政黨都要接受“憲法法庭”的結果，他們怎麼可能會預知到“憲法法庭”的動向？所以老百姓才會覺得“憲法法庭”已經變成民進黨的側翼，這不是好的事情，大家應該相信制度，而不是相信個人。