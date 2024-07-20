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王毅同加拿大外長喬利會談
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2024-07-20 16:21:30
中評社北京7月20日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅19日在京同加拿大外長喬利舉行會談。
王毅說，這些年中加關係經歷了困難和曲折，這不是中方願意看到的，也需要加方認真反思。雙方應把握正確方向，從歷史中吸取經驗教訓，切實恪守建交承諾，為兩國關係恢復正常注入動能。
喬利表示，加方願積極、務實地改善和發展對華關係。加方將繼續恪守一個中國政策。
王毅說，加方應採取實際行動，改善兩國民意基礎。台灣、涉藏、涉疆、涉港等問題都是中國內政，不容外部干涉。
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