中評社北京7月20日電／據新華社報導，各地改革服務流程、加強數據共享，推進異地事項跨域辦



跨省通辦，讓群眾少跑快辦



編者按：國務院印發的《關於進一步優化政務服務提升行政效能推動“高效辦成一件事”的指導意見》提出，聚焦企業跨區域經營和群眾異地辦事需求，持續推動更多政務服務事項省內通辦、跨省通辦，做到就近辦、異地辦。



近年來，各地推動數據跨域共享、系統整合銜接，充分運用遠程身份核驗、音視頻交互、屏幕共享等技術，並完善線下代收代辦，為企業和群眾提供異地幫辦服務。不動產登記、營業執照辦理和戶口遷移是異地辦理的高頻事項，記者近日探訪基層政務服務中心，看異地事項跨域辦如何落到實處。



從不動產登記事項看異地申請線上審核



前不久，山西太原市民閆慧芳迎來一件喜事——她在天津市武清區購買的新房交房了。



這些年，由於工作原因，閆慧芳長期生活在太原。當時在天津購房，簽完合同，她便回到了太原。現在要辦理不動產登記，閆慧芳以為可能還要專門跑一趟。開發商工作人員告訴她，不動產登記可以“跨省通辦”，不用再跑到天津去了。



隔天，閆慧芳就來到太原市為民服務中心。進門右轉，第一個便是跨省通辦不動產登記窗口。在工作人員的指引下，閆慧芳先在線上繳納了稅費，然後按提示提交了購房合同、身份證明、完稅證明等材料。在“跨省通辦”界面，工作人員輸入登記不動產權證書編號後，確認材料齊全。隨即，相關信息實時推送至天津市不動產登記部門審核。



“事情網上辦，證件線下收。”工作人員提醒，對方審核通過後，不動產登記證明可以寄過來，在家就能收。前後不到20分鐘，閆慧芳了卻了一樁心事。



“以前，我們公司在天津有地產項目，客戶從山西過去辦理不動產登記有關事項，我們要提前預約，經常還因為排隊時間過長或者證件不齊跑多次。”山西建投城市運營集團工作人員梁亞卓說。



改變源於一份協議。去年，山西省與北京市、天津市、河北省和內蒙古自治區自然資源部門簽訂深化不動產登記“跨省通辦”合作框架協議，轉移登記、抵押登記、預告登記、其他登記和不動產登記信息查詢等五大類16項高頻業務事項納入“跨省通辦”事項清單。加上此前與河南、陝西兩省的協作，在山西，群眾和企業從此無需來回奔波，可以就近辦理上述地區的不動產登記業務。



“我們構建了以‘互聯網＋不動產登記’為主、線下幫辦為輔的一體化服務模式，通過收受分離，打破了事項辦理的屬地化管理限制，實現了跨省通辦。”山西省自然資源廳確權登記局副局長尉伯瀚介紹。申請人在異地完成不動產登記申請，再由屬地不動產登記機構進行審核。申請人可以線上向屬地繳納相關稅費、領取電子證照，需要紙質證書的通過寄遞方式送達。



“現在，辦理不動產登記手續，購房者甚至不用去大廳，在線上傳電子掃描件，即可足不出戶領證。”梁亞卓說。提交信息審核幾個小時後，閆慧芳在手機APP上查到了不動產權證的電子證照，同時收到提示，大約3天後，紙質不動產登記證明也將寄出。



從營業執照辦理事項看遠程虛擬窗口提效能



氧康生物科技（湖州）有限公司負責人楊洪振新投資的企業位於浙江省湖州市南潯區，他本打算跑一趟南潯辦理營業執照。兩地雖然相隔不遠，但一來一回得一天時間。聽朋友說在上海也能辦，楊洪振便打算試一試。



7月10日上午，楊洪振來到上海市鬆江區政務服務中心。工作人員將他帶到自助終端機旁，通過長三角“一網通辦”遠程虛擬窗口，幫他向南潯區政務服務中心發起遠程服務呼叫請求。收到請求後，南潯區企業服務中心窗口工作人員張荷晶隨即上線。



依托遠程音視頻、屏幕共享技術，張荷晶“手把手”指導楊洪振在線遞交企業名稱登記、完成信息填報。遇到不懂的問題，兩人隨時交流。“就像線下一樣，‘面對面’教我完成各項手續。”楊洪振說。



這些年，楊洪振輾轉長三角多地投資創業，也曾體驗過網上辦事。楊洪振說：“有時還存在各地材料標準不一的情況，同一份材料要根據不同的要求準備，信息填報流程不暢，網上辦事時常遇到‘梗阻’。”



針對這些痛點，2023年6月，長三角政務服務跨省通辦遠程虛擬窗口上線，該窗口以南潯區政務服務雲導服應用為模板，運用音視頻通話、屏幕共享、外設遠程操作等技術，通過“屏對屏”實現“面對面”。



目前，該業務可一窗異地辦理近100個個人及企業事項，南潯區就成功辦結異地就醫、戶口遷移等事項超300件。南潯區政務服務中心相關負責人周豐說：“遠程虛擬窗口採取遠程連線的方式，打破了行政區域和層級限制。必要的紙質材料事後只需通過快遞等方式寄送即可，極大地提升了企業登記的便利性。”



遠程申報完成的第二天，楊洪振在上海收到了南潯區企業服務中心寄來的營業執照。回顧整個辦理過程，楊洪振說：“在就近窗口辦理，就能獲得與屬地窗口同樣的服務，遠程就能辦成。”



從戶口遷移事項看打通壁壘推進數據流轉



請了假，騎上車，周玉秀就往四川省眉山市丹棱縣政務服務中心趕。老家在重慶市潼南區的她，嫁到四川多年，戶口一直沒遷，多有不便，有些事項還得回重慶去辦。思來想去，周玉秀決定把戶口遷過來。



趕到大廳後，“川渝通辦”專窗映入眼簾。周玉秀到窗口咨詢起戶口遷移手續。“到社區開個戶口遷入證明，再帶上身份證、戶口本、結婚證、不動產權證過來就行。”工作人員介紹。



得知帶齊資料後，現場就能辦理，不用跑回重慶，周玉秀懸著的一顆心落了地。“之前有次身份證過期了，就得回重慶辦才行。當時還要去成都坐火車，費錢又耗時。”周玉秀回憶。



很快，周玉秀前往社區開了證明，帶著證件再次回到政務服務中心。從瞭解清楚政策，到提交申請表單，整個過程花了不到1小時，新戶口本可以選擇免費郵寄。



丹棱縣行政審批局局長徐超說：“以往遇到這種情況，群眾得回重慶戶籍地開個遷出證明。現在，我們通過打破數據壁壘，線上流轉審批，不需要群眾跑回戶籍所在地了。”2021年，眉山市和丹棱縣在政務服務部門設立“川渝通辦”專窗，圍繞群眾、企業的高頻事項，梳理了戶口遷移、醫保社保、企業開辦等多項事項進駐窗口辦理。目前，四川全省已有311項服務事項實現異地通辦，涵蓋就業、社保等群眾身邊事，累計辦件量超過1500萬件次。



周玉秀剛一提交申請表，窗口工作人員馬上通過公安業務系統，將遷移證信息推送至戶籍地所在派出所。以網上遷移信息流轉取代紙質證件，實現“一地辦理、網上遷移”。



如今，丹棱縣政務服務中心還根據實際制定了“川渝通辦”工作規章。徐超說：“我們規範了收、受、轉、辦、發流程，給群眾提供幫代辦、免費文印、寄遞等服務。”



第二天，得知戶口遷移辦理已經完成，不等政務服務中心郵寄，周玉秀自己趕到中心領取。“要求一次性告知，拿好資料家門口就能辦成，省時又省心。”舉著手中新的戶口本，周玉秀笑著說。