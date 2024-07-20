多部門安排部署重點地區防汛救災工作

中評社北京7月20日電／據人民日報報導，18日，針對陝西寶雞等地嚴重暴雨洪澇災害，國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局調撥救災帳篷、折叠床、夏涼被、棉被、家庭應急包、移動照明設備等安置類中央救災物資5.5萬件，支持地方做好受災群眾緊急轉移安置和基本生活救助工作。18日，國家防總辦公室、應急管理部繼續組織氣象、水利、自然資源、住房城鄉建設等部門進行防汛專題聯合會商，視頻調度河南、安徽、江蘇、陝西等7省份，安排部署重點地區防汛救災工作。



會商指出，當前黃淮地區整體雨勢雖有所減弱，但主雨帶仍維持在四川盆地至黃淮一線，降雨落區重叠，防汛形勢依然嚴峻。要高度重視江河洪水的防範應對，督促有關部門科學調度，充分發揮防洪工程攔洪錯峰作用，切實加強超警戒堤防、超汛限水庫巡查防守，認真細致排查隱患，做到問題早發現、早處置。要繼續強化中小河流洪水、中小水庫度汛、山洪和地質災害、城鄉內澇等薄弱環節的工作措施，嚴格落實預警與響應聯動、高級別預警“叫應”機制，按照“四個一律”要求果斷轉移受威脅群眾，做到應轉盡轉、應轉早轉。



18日，國家防總維持針對湖南的防汛三級應急響應和針對江蘇、江西、山東、安徽、河南、湖北、四川、陝西的防汛四級應急響應。國家防總辦公室加派工作組赴陝西協助指導防汛救災工作，前期派出的6個工作組和專家組繼續在四川、湖南、江西、安徽、湖北、河南等重點省份協助指導積水排澇、巡堤查險、山洪和地質災害防範應對等工作。



應河南省防指請求，國家防總辦公室、應急管理部會同國家糧食和物資儲備局緊急調撥橡皮舟及船外機、排水泵等中央應急搶險救災物資，支持地方抗洪搶險。應急管理部協調工程搶險、安全生產和社會應急力量442人、裝備器材1258台套，在河南南陽、許昌、商丘等地開展堤防加固、積水排澇、人員轉移等任務。



國家綜合性消防救援隊伍7月16日至17日共參與抗洪搶險106起，出動消防救援人員3359人次、車輛793輛次、舟艇146艘次，營救疏散轉移340人。