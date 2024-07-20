天津濱海新區加快推進“高效辦成一件事”

中評社北京7月20日電／據新華社報導，只花費一周多時間，國家交通重點項目津濰高鐵順利解決了臨時占用林地和采伐林木的問題，部分管線遷改項目近日順利開工。這一消息，讓天津市濱海新區城投建設發展有限公司前期業務部項目負責人張榮鑫十分感慨：“項目進展比預期大大提前。”



津濰高鐵是一條連接天津市和山東省濰坊市的高速鐵路。時間成本，對於大型工程至關重要，但項目建設必須合法合規，不能草率動工。



“涉及占用林地和采伐林木方面，以前需要和林地所屬、管理等單位反復溝通，並提供占用依據、方案等。”張榮鑫說，按此前經驗，手續需分次辦理，所需時間較長。



準備好申請材料，他來到濱海新區政務服務中心“高效辦成一件事”專區，被告知申請材料已經簡化，占用林地和采伐許可也會同步公示和審批。



為防止企業“多跑路”“跑錯路”，濱海新區政務服務辦還指定專人和張榮鑫對接，提供項目審批“管家式服務”。工作人員前往項目現場瞭解占用及采伐方案，指導並給予相關方案建議，遇到問題及時幫助協調，在確保合規的前提下大大縮短了審批時間。



曾經，由3個行政區組建的濱海新區部門多、章也多。辦一件事，蓋三四十個章不算多；立一個項，耗時一年不算長。2014年5月，濱海新區依法組建全國首家行政審批局，將原本分散在18個單位的216項審批職責歸至一個部門，率先實現“一枚印章管審批”，百餘枚大大小小的公章成為歷史。



這幾年，濱海新區堅持利企便民不止步，加快推進政務服務改革，打造138個“高效辦成一件事”主題場景，減少企業和群眾跑動次數，精簡辦事手續。



“群眾要開飯店，需要食品經營許可、戶外廣告設置許可等，這些申請涉及多個部門，老百姓認為這是‘一件事’，但對不同部門來說是‘多件事’。我們通過信息聯通、資源整合、機制創新，讓數據多‘跑路’，企業和老百姓少跑路。”濱海新區政務服務辦政務服務室主任董子超說。



省時省心的不僅有重點項目，改革的紅利正惠及每一個經營主體。得益於濱海新區政務服務辦推出“智能審批＋智能監管”模式，不少排水戶享受到了“絲滑”辦證體驗。



不久前，濱海新區美景口腔門診部工作人員裴祥祥在濱海新區政務幫辦平台上，順利申請到了城市排水許可。“網上提交排水許可申請，系統代入基本工商信息，我們只填寫自己店的用水量、排水量等，系統自動匹配踏勘信息後就能發證。”他說。



政府服務增值化，是濱海新區改革的一個目標。記者在濱海新區政務服務中心看到，這裡還設立了涉企法律服務等多個專區。派駐在這裡的眾信調解中心律師宮鎮亞告訴記者，有不少企業前來咨詢商事糾紛調解。



“根據企業發展需求，我們持續拓展金融、人才、科技、知識產權、政策咨詢、營商環境問題處理等各類優質衍生服務內容，推動政務服務從便利化到增值化全面升級，打造讓企業省心省力的一體化政務服務營商環境。”濱海新區政務服務辦副主任王遠說。



今年以來，濱海新區推出的138個“高效辦成一件事”主題場景，基本覆蓋企業和個人的高頻事項，包括企業開辦、准營、工程建設項目審批等，也涉及新生兒出生、靈活就業、異地醫保備案等。截至目前，“一件事”已累計辦理超過1000件。