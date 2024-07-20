安徽黃山助推營商環境持續優化

中評社北京7月20日電／據中國紀檢監察報報導，安徽省黃山市紀委監委工作人員日前在安徽遠杭鋁業科技有限公司走訪時瞭解到，此前該市紀委監委在開展“清風潤企 護航發展”行動中發現的企業項目審批程序繁瑣、耗時長的問題已經順利解決。“之前項目審批程序多、手續繁瑣，現在審批時間大大縮短，很快相關證件就能全部到位，為項目開工贏得了寶貴的時間。”該公司負責人向工作人員說道。



黃山市紀委監委聚焦助推營商環境持續優化，強化監督找准企業“痛點”，建立公職人員損害營商環境問題每月書面移送機制，同時加強與市營商環境辦、市數據資源管理局、市信訪局等部門聯動協作，不斷完善受理體系，拓寬問題反映渠道。該市紀委監委還實行駐企服務隊工作人員兼任勤廉信息監督（聯絡）員制度，每月梳理重點企業生產發展、項目落地推進過程中的堵點難點，及時移交相關部門跟蹤督辦。



為企業發展創造良好的營商環境，保障惠企政策落實落地是關鍵。該市紀委監委通過建立“問題收集、難題報告、分派交辦、銷號管理”工作機制，每季度督查一次銷號情況，會同市營商環境辦召集相關部門開展會商，解決問題124個，推動有關惠企紓困政策落地見效。



“我們企業流動資金比較緊張，難以擴大經營規模，普惠金融支持政策來得很及時，幫我們解了燃眉之急。”黃山恒寧汽車銷售有限公司負責人談起享受到的惠企紓困政策時說。此前，為幫助包括恒寧汽車在內的中小微企業解決融資難題，該市紀檢監察機關推動市營商環境辦、統計局、財政局等部門進行專題會商，督促該市金融機構制定出台《“達規（限）納統”業務管理辦法》，為15家規模（限額）以上中小微企業發放純信用貸款2600萬元。



該市紀委監委還將推進幹部作風轉變作為提升企業服務水平的重要抓手，列出13條“負面清單”，劃定政企交往紅線底線。就黨員幹部不作為、不擔當、不進取、不守信、不務實等作風問題開展專項整治，查處問題60個，處理處分126人，並選取其中2起損害營商環境和漠視侵害群眾利益典型案例在全市公開通報曝光。此外，該市還積極探索運用大數據技術，深入整治黨員幹部違規經商辦企業和配偶、子女及其配偶違規從事經營活動問題，營造風清氣正的政治生態，為營商環境持續優化提供堅強紀律保障。