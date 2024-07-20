小切口發力化解群眾煩心事

中評社北京7月20日電／據中國紀檢監察報報導，青海省海西蒙古族藏族自治州海西賓館家屬院業主韓建青近日收到了十多年未辦下來的不動產權證。“多虧了你們，解決了我多年的一塊心病。”韓建青向該州紀委監委工作人員說道。



今年年初，海西州紀委監委第十派駐紀檢監察組在梳理第二監督檢查室移交的問題線索時，發現海西州國有資本投資運營（集團）有限公司下屬的海西賓館家屬院部分業主不動產權證久拖未辦的問題。該紀檢監察組隨即督促海西國投黨委領導班子認真調研分析，摸清辦證難症結。



原來，海西賓館家屬院建於2009至2011年間，由於開發建設初期海西賓館和承建單位未按規定繳納相關稅款等原因，致使該小區房屋出售時未能及時辦理不動產權證。2021年，海西賓館因國企股權改革整體劃轉至海西國投，但因負責房屋開發建設的當事人離世，此後海西賓館幾任領導班子以海西賓館未參與工程建設為由推諉敷衍，致使問題一拖再拖。瞭解情況後，該州紀委監委對相關責任人進行了立案審查。



不動產權證辦理涉及自然資源、稅務、住建等多個部門，所需的佐證材料較多，加之時間跨度長，相關當事人離世無法查證等多種原因，部分憑證資料難以收集齊全。海西州紀委監委第十派駐紀檢監察組提請州監委向海西國投黨委發出監察建議書，要求海西賓館指定專人協調建築商補繳所欠稅款、補齊相關資料，並持續跟蹤督辦監察建議書落實情況，確保問題及時解決。在該州紀委監委推動下，海西賓館家屬院63戶業主的不動產權證目前均辦理完畢。



海西州紀委監委聚焦群眾急難愁盼，針對不動產權證辦證難問題，連續幾年督促自然資源部門部署開展專項整治。全州各級紀檢監察機關立足監督職責，與自然資源部門建立協調聯動機制，實行“一區一策、一案一議”，常態化開展“蹲點式”“跟進式”“暗訪式”監督，推動主體責任落實。今年前5個月，共推動解決了5個小區4291戶的不動產權證辦理難問題。