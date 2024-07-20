中評社北京7月20日電／心相近｜“共同的夢想和共同的追求”——中拉打造命運共同體助力合作發展

來源：新華社



“今天下午是‘中拉時間’。”2014年7月17日，在巴西巴西利亞舉行的中國－拉美和加勒比國家領導人會晤上，習近平主席開宗明義：“中拉這麼多領導人能相聚在一起，本身就是個具有世界影響的歷史事件。”



正是在這場主旨講話中，習近平主席首次提出構建中拉命運共同體的倡議，並為中拉關係做出了構建五位一體新格局和“1＋3＋6”新框架的頂層設計。



回想起10年前聆聽的習近平主席重要講話，巴西國會巴中議員陣線主席福斯托·皮納托對記者談起自己的感受：“習近平主席提出中拉構建攜手共進的命運共同體10年來，中拉夥伴關係不斷深化，我們雙方很好地詮釋了互利合作的內涵。與此同時，命運與共的理念凝聚起國際社會廣泛共識。”



在元首外交的戰略引領下，中拉命運共同體之船正風帆高張，行穩致遠。



共同發展的重要夥伴



“共同的夢想和共同的追求，將中拉雙方緊緊聯繫在一起。”10年前，習近平主席對中拉關係有著這樣的深刻判斷。



中拉都是發展中國家和新興經濟體，都處在發展振興的重要階段。儘管相距遙遠，中國始終重視發展中拉關係，將拉美和加勒比國家視為鞏固發展中國家團結、推動南南合作的重要夥伴。

