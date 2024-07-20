世貿組織第九次對中國貿易政策審議圓滿結束

中評社北京7月20日電／據新華社報導，世界貿易組織第九次對中國貿易政策審議19日在瑞士日內瓦圓滿結束。中方在審議會議中全面、積極回應世貿組織成員對中國經貿政策的關注，並批駁不實指責。



中方表示，世貿組織成員有理由相信，未來中國進一步全面深化改革、擴大開放、推動高質量發展，將為全球帶來新的更大機遇。



中方以坦誠、開放態度回應成員關注。圍繞產業政策、補貼、國有企業、知識產權保護、網絡安全與數據流動、政府採購、全國統一大市場建設、出口管制、標準制定、檢驗檢疫措施、透明度等問題，中方從政策目標、具體操作、實施效果、未來方向等角度進行深入闡釋。關於對最不發達國家成員擴大開放市場、堅持發展中成員地位和靈活務實處理特殊與差別待遇問題，中方進一步闡明立場。



個別成員指責中國“產能過剩”和實施“經濟脅迫”，中方堅決批駁不實指責。中方強調，中國的補貼政策符合世貿組織規則，中國企業的成功源於市場競爭而非政府補貼。中國新能源產品為全球綠色低碳轉型、應對氣候變化作出積極貢獻。從全球範圍看，新能源產品供給還遠不能滿足需求，根本不存在“產能過剩”。所謂“經濟脅迫”無論在過去、現在還是未來都不是中國的貿易政策。個別成員動輒實施“長臂管轄”，設置各類管制清單，任意對其他成員的企業個人進行單邊制裁，才是真正的經濟脅迫來源地。



此次審議中，共有71個世貿組織成員現場發言。成員普遍讚賞中國改革開放偉大成就和對世貿組織工作的突出貢獻，願與中國進一步深化經貿關係，並對中國在推動全球經濟復甦、促進發展中成員務實合作、維護多邊貿易體制等方面發揮更大作用充滿期待。貿易政策審議機構主席和世貿組織秘書處祝賀中方此次審議取得圓滿成功。



貿易政策審議是與規則談判、爭端解決並列的世貿組織三大功能之一，成員之間相互就貿易政策提出問題、表達關注，是成員相互瞭解經貿政策走向和承諾執行情況的重要透明度機制。按照審議規則，貿易額排名全球前四位的成員每兩年接受一次審議。