中評觀察：日台強化關係 皆為徒勞

參與聯合訓練的台灣“巡護9號”。 中評社香港7月21日電（評論員 陳鴻斌）日前，日本海上保安廳與台灣“海巡署”開展了聯合訓練，這是1972年中日邦交正常化、日本與台灣斷交以來的第一次，是日本實質性提升與台灣關係的一個重要動作。中國外交部發言人在7月19日的例行記者會上表示已就此事向日方嚴正交涉。



據日本媒體披露，台灣“海巡署”的“巡護9號”於6月21日從高雄港解纜出海，先參與了在太平洋中西部舉行的針對非法捕撈的聯合巡邏，此後於7月10-17日在東京的台場碼頭進行了補給，18日在房總半島和靠近伊豆灣的海域與日本海上保安廳的“相模號”巡視船開展了聯合訓練，訓練內容是在海難救助過程中如何實施資訊共享與劃分和調整搜索海域，以提升雙方之間的合作熟練程度。



此前，海上保安廳的官員曾於6月上旬，悄悄前往台灣與今年5月剛剛上任的台灣“海巡署”署長張忠龍舉行了會晤，進一步加強雙方之間的交流。此外，海巡署的“巡護8號”也曾於去年8月前往東京港靠泊，這是10年來的第一次。另外，雙方在2017年12月就簽署了有關海上救助的備忘錄。



近年來，日本在提升與台灣的關係上動作頻頻。今年1月中旬，賴清德在台灣選舉中勝選後，日本政府以多種方式表示“祝賀。”5月賴清德就職之際，日本國會的右翼組織“日華議員懇談會”31名議員前往台灣，蔡英文在任期內的最後一項公務活動就是與這批日本議員共進晚餐，率團前往的日本眾議員古屋圭司還邀請蔡英文在卸任後訪問日本，而蔡英文則表示她非常希望前往日本。次日，賴清德在就職典禮後的第一項公務活動則是為這批日本親台政客舉行午餐。儘管美國等一些國家的反華政客也出席了就職典禮，但賴清德卻單獨為日本議員舉行午餐，由此可見雙方關係非同一般。

