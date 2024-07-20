第十七屆香港青少年軍事夏令營圓滿結業

中評社北京7月20日電／據新華社報導，第十七屆香港青少年軍事夏令營結業典禮20日在中國人民解放軍駐香港部隊新圍軍營舉行。來自香港130餘所中學約500名青少年身著制服，在雄壯的國歌聲中，隆重舉行莊嚴的升國旗儀式，向在場嘉賓和家長們展示過去一周的訓練成果。



本屆軍事夏令營，青少年們接受了軍事體育訓練、單個軍人隊列動作、激光模擬對抗和地圖使用等多項軍事課目訓練，參加了愛國主義和國防教育講座，參觀了駐香港部隊展覽中心“夢起東方——中國夢·強軍夢·香江衛士”主題展覽，觀看了《我和我的祖國》主題文藝演出，觀摩體驗了武器裝備，度過了短暫而又充實的軍營時光。



香港特區行政長官李家超、中央政府駐港聯絡辦副主任盧新寧、外交部駐港公署特派員崔建春、駐香港部隊司令員彭京堂等出席結業典禮。各方代表致辭後，嘉賓為學生代表頒發結業證書並合影留念，為本次軍事夏令營畫上了完美的句號。



香港青少年軍事夏令營由香港群力資源中心、香港特別行政區政府、駐香港部隊聯合主辦，2005年7月推出首屆活動，迄今共有5000餘名香港青少年學生參加。他們經過軍營鍛煉，加深了對祖國國情和國防知識的瞭解，深化了對中國人民解放軍基本情況和優良傳統的理解認識，進一步厚植了家國情懷，強化了國防觀念，錘煉了過硬本領。



中國人民解放軍進駐香港27年來，在履行好防務職責的同時，始終注重與香港社會各界加強溝通和交流，積極開展國防教育進校園、香港中小學生升國旗儀式培訓、軍事生活體驗營等愛國主義和國防教育活動，持續開辦香港青少年軍事夏令營和香港大學生軍事夏令營，常態組織香港市民參觀駐香港部隊展覽中心，組織軍營開放33次、接待香港市民86萬餘人次，持續凝聚建設美好香港、實現民族復興的強大正能量。