網聯平台已處理“指尖辦稅”超1500億元

圖為網聯清算公司參加2024中國國際金融展的展台。（圖源：新華社） 中評社北京7月20日電／據新華社報導，“掌上辦”“指尖辦”正逐漸成為辦稅繳費服務的標配。記者7月19日從網聯清算公司瞭解到，截至6月末，網聯平台處理“指尖辦稅”超1500億元。



近年來，用戶通過移動設備主動進行稅費申報、納稅的需求大量增加，網聯清算公司積極響應國家稅制深化改革，積極提升“指尖辦稅”服務。



網聯清算公司相關人士介紹，網聯清算公司一端對接支付機構，為其提供繳稅支付服務；一端對接國庫信息處理系統，完成稅務信息處理並實現資金及時安全入庫。截至2024年6月末，網聯清算公司國庫繳稅業務累計交易筆數超6456萬筆，資金超1579億元。



記者瞭解到，作為國家重要金融基礎設施，目前網聯平台共處理3000餘家銀行和100餘家支付機構的網絡支付業務。2019年至2023年，網聯平台累計處理網絡支付業務超3.2萬億筆，涉及金額2018萬億元，持續構築便民惠民數字“高速路”。



網聯清算公司相關人士介紹，公司還積極引導移動支付便民工程向鄉村下沉，持續改善農村支付服務環境。今年上半年，網聯平台處理的全國農村金融機構日均交易量1.64億筆，較去年同期提升4.97%，通過網聯平台完成簽約的農信社客戶超7400萬人。



網聯清算公司表示，下一步，公司將進一步拓寬支付渠道，提升客戶支付效率與體驗，為實體經濟厚植發展沃土，促進市場消費動力。