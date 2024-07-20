上海港跨境電商海運出口試點落地

上海港跨境電商“9610”海運出口首單試點落地。（受訪者供圖）（圖源：新華社） 中評社北京7月20日電／上海港跨境電商“9610”海運出口首單試點落地

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記者從上港集團獲悉，7月19日，日本消費者購買的500餘件跨境電商出口包裹經海關審核後，在上港集團振東碼頭海關監管場所快速通關放行，運往日本大阪港，標誌著上海港“9610”跨境電商海運出口試點工作啟動。



2023年，上海跨境電商進出口超2600億元，同比增長超42%。跨境電商出口“9610”模式針對的是跨境電商中的小包裹、多品名、高頻次發貨的B2C（企業對消費者）訂單，境外消費者在跨境電商平台上向境內電商賣家下單購買商品，商品經海關監管放行後，出境送達境外消費者手中。



上海海關與上港集團、上海外高橋集團等企業合作，為這項工作開展進行了充分準備。在海關監管模式創新的支持下，跨境電商“9610”海運出口電商貨物的全流程均可在上港集團振東碼頭內完成，從而實現場站碼頭一條鏈、全程服務一站式、海關監管一體化，既實現跨境電商貨物高效通關，又避免了多點交接帶來的風險。



上海港跨境電商“9610”海運出口試點首單成功後，上港集團將在上海海關等監管部門的指導下加快推進監管場所整體規劃和建設，實現常態化運行後，跨境電商出口商品可直接在上港集團振東碼頭順利“出海”。上港集團振東碼頭跨境電商海關監管中心一期占地面積2200平方米，可為貨物的存儲和處理提供充足空間。