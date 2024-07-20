中評社北京7月20日電／觀影熱、演藝熱、出游熱 暑期文旅消費“燃”起來

來源：人民網



暑期檔電影票房突破50億元大關，全國文旅消費規模環比增幅超20%……暑期文旅市場精彩紛呈，電影院佳片接續上映，演藝市場熱力四射，景區出游人流如織。亮眼的數據折射出文旅產業蓬勃發展的新氣象，推動消費活力進一步持續釋放。



盛夏時節，國產電影掀起暑期觀影熱潮。一大批思想性、藝術性、觀賞性俱佳的新片在暑期檔亮相，推動電影市場火熱升溫。據網絡平台實時數據，截至目前，2024年暑期檔（6月至8月）電影總票房（含預售）已突破50億元。



今年暑期檔電影供給豐富、類型多元，既有《解密》《出發》等賡續紅色血脈、弘揚中國精神、厚植家國情懷的主旋律力作，也有《逆行人生》《來福大酒店》等展現百姓生活的現實主義題材影片，還有《白蛇：浮生》《傘少女》等汲取中華優秀傳統文化養分、創新發展中國美學的作品，備受業界人士和廣大影迷關注。



暑期的到來也為全國演出市場添了一把“火”。去一座熱門城市，看一台精彩好戲，各地近日不斷推出音樂節、沉浸式實景演出、非遺演藝等活動，巧妙融合地方特色與科技元素，積極實現文娛業態場景創新，打造“音樂＋旅遊”、“演出＋旅遊”等文旅新業態，為遊客奉上暑期演藝“文旅大餐”。



在敦煌，《又見敦煌》劇目以“流線式”空間體驗方式，帶領遊客身臨其境感受敦煌文化和絲路文化；在張家界、黃石寨等地，土家草龍舞、土家毛古斯舞、白族仗鼓舞接連上演，讓遊客在山水間欣賞原汁原味的民俗文化；在上海，夏季音樂節“全城交響”把音樂帶到大街小巷，遊客在熱門商圈、文化空間、街角花園等城市地標邂逅藝術之美……



據中國演出行業協會數據顯示，7－8月間，目前已在售的演出場次突破10萬場。越來越多的出行者在旅行中加入文化演出項目，希望通過優質演出內容、鮮活呈現形式豐富旅行多維體驗、增強出游獲得感，深入瞭解地方文化歷史、更好領略祖國山川風貌。

