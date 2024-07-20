中評社北京7月20日電／中埃聯合考古，重現孟圖神廟往日盛景

來源：人民網



盧克索位於埃及南部，是聞名遐邇的歷史古城。它擁有卡爾納克神廟、盧克索神廟以及帝王穀、王後穀等考古資源，被譽為全球考古學的“前沿”。其中，卡爾納克神廟是古埃及最宏大、最壯觀的神廟，集中了從公元前2000年到公元1世紀的建築群，仿佛是刻在石頭上的古埃及文化燦爛詩篇，其精湛的藝術令人嘆為觀止。



7月20日，由國家文物局、人民網聯合出品，國家文物局新聞中心、國家文物局考古研究中心、人民網文娛攝制的《中國考古大講堂》第四季第四期上線。本期節目的主講嘉賓為中國社會科學院考古研究所世界考古研究室主任、中埃盧克索孟圖神廟聯合考古項目中方總負責人、研究員賈笑冰，帶領網友一探卡爾納克北部孟圖神廟的究竟。



據介紹，孟圖神廟始建於約公元前1391年至1355年，是盧克索最負盛名的卡爾納克神廟的一部分。2018年10月，中國社會科學院考古研究所和埃及文物部簽署了《中埃盧克索孟圖神廟聯合考古項目協議》，中埃聯合考古隊正式組建。這是新中國成立以來中國考古隊首次赴埃及進行考古挖掘。



今年3月，中埃聯合考古隊重啟對孟圖神廟區的考古發掘工作，這也是2018年以來項目組赴埃及考古的第6個季度。經過兩個月的發掘，考古隊在第三座神殿的西側首次完整再現出第四座神殿的整體輪廓，考古發掘工作再取得新突破。儘管神殿內與奧西里斯信仰相關的浮雕和文物早已損毀，但在第四神殿西間內出土了一座石質祭壇，雖然殘破，但上面可識別出第三十王朝法老內克塔內布一世的登基名。這為解釋該建築的營建順序提供了年代標尺，聯合考古隊向繪制該區域完整平面圖的目標又進一步。



文明因多樣而交流，因交流而互鑒，因互鑒而發展。近年來，中埃共建“一帶一路”結出累累碩果，推動中埃文化交流與考古合作進入新階段。期待中埃雙方在考古領域深入合作，取得更多成績，讓古老文明跨時空對話，也為中埃友誼添磚加瓦。