大規模宕機為全球信息技術安全敲響警鐘

中評社北京7月20日電／19日，微軟視窗系統以及該公司其他部分應用和服務發生大規模宕機，造成多國航空、鐵路、海運、金融、醫療、酒店等行業無法正常運轉，眾多企業和個人用戶的工作和生活受到嚴重干擾。



新華社報導，微軟首席執行官薩蒂亞·納德拉當天在社交媒體X上發文確認，為微軟提供服務的安全技術企業“眾擊”公司發佈的一項軟件更新是造成這次全球性宕機的主要原因。



這起宕機事件的影響範圍和嚴重程度十分罕見，為各國政府、行業和個人用戶敲響警鐘。英國工程技術學會的網絡安全專家朱奈德·阿里指出，這次宕機的規模可能“史無前例”，對全球信息技術（IT）行業團隊構成了重大挑戰，但同時也為軟件工程專業人員提供重要經驗。



完全消除影響仍需時間



據外媒報導，總部位於美國的“眾擊”公司在全球擁有超過2萬客戶，其中包括微軟和亞馬遜等科技巨頭。該公司首席執行官喬治·庫爾茨19日在社交媒體X上發文說，此次事件不涉及網絡攻擊，而是源自該公司為微軟視窗系統發佈的軟件更新中存在“缺陷”，該問題已被識別、隔離，並已部署修復措施。



庫爾茨當天還在媒體採訪中說，“就我們給客戶、旅行者以及所有受波及者造成的影響深表歉意”，公司正在努力解決問題，但一些系統可能需要“一些時間”才能從此次故障中恢復過來。



雖然“眾擊”公司已經與微軟合作迅速恢復大部分服務，但專家認為需要進一步評估這次宕機事件的長期影響。英國計算機學會網絡安全專家亞當·史密斯指出，修復程序必須應用於世界各地的大量計算機，這需要一段時間。但如果計算機進入藍屏和無限循環，恢復可能會更困難，需要幾天甚至幾周時間。



朱奈德·阿里認為，“眾擊”公司正將此事件列為最優先事項加以解決。“這次宕機的長期影響尚未被完全理解，但它們將影響到未來關鍵安全更新的及時採用。”

