中國機電商會呼籲歐盟嚴格遵守世貿組織規則

中評社北京7月20日電／新華社報導，中國機電產品進出口商會（機電商會）19日在布魯塞爾召開新聞發布會，強烈呼籲歐盟委員會嚴格遵守世貿組織規則，保持客觀、公正、透明。



2023年10月，歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查。2024年7月4日，歐委會發布初裁報告，決定對自中國進口的電動汽車徵收臨時反補貼稅。機電商會受包括3家中國抽樣企業在內的12家中國電動車企授權，代表行業進行無損害抗辯。7月18日，機電商會參加在歐委會舉行的聽證會，代表中國電動汽車產業闡述中方觀點。



機電商會副會長石永紅在發布會上表示，歐委會初裁存在很多錯誤認定，違反世貿組織規則。同時，採取貿易救濟措施會損害各方利益。初裁後，部分歐盟成員國、德國汽車工業協會以及大眾、寶馬等歐洲主要汽車生產商明確表示反對初裁措施。



石永紅指出，歐委會對中國和歐盟企業抽樣並不符合歐盟反補貼條例規定，要求中國出口商提供的信息十分寬泛和苛刻，預設結論傾向性非常明顯。同時，歐委會在價格比較中違反了肯定性證據和客觀審查義務，並未對歐盟產業損害指標進行客觀分析。他說，歐委會此次調查嚴重缺乏透明度，嚴重影響了裁決的客觀性和公正性。



石永紅表示，歐委會作出的不合理認定不利於中歐關係發展的大方向和主基調，也不符合中歐企業及歐盟整體利益。歐盟和中國電動汽車行業的發展和成長在於合作而非衝突。中方業界仍對本次調查取得一個平衡的解決方案持開放態度，並抱有希望。



中國汽車工業協會副秘書長魏文清表示，中國電動汽車發展成功的關鍵在於市場競爭、技術進步、規模效應、供應鏈完善和市場導向產品。他說，公平競爭對中歐雙方建立高水平汽車產業都有利。市場越開放，競爭越充分，產業競爭力越強。