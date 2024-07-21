快評：需警惕日本不斷強化與台灣的政治聯繫

中評社快評/據台媒報導，日本海上保安廳和台灣“海巡署”日前在千葉縣房總半島海域展開聯合訓練。這是自1972年日台斷交以來首次進行海上聯合訓練。而在此之前日本海上保安廳更在6月初秘密派高官訪台協商。



這是一個非常嚴重和危險的事態：既是日本對中國承諾的一個中國原則和中日簽署的多份政治文件的違背，更是對“台獨”分裂勢力發出錯誤的訊號，傷害中日關係的發展。



近些年來，日本不斷強化與台灣的政治聯繫，支持或放縱日本反華或極右勢力與台灣“台獨”勢力的勾連往來，公開或秘密訪台的政治人物或官員的層級不斷提高，軍事交流合作的傳言也時有所聞，日前的日台海上聯合訓練及之前的高官秘密訪台商協只是新近發展的一個部分。種種跡象表明，賴清德當選和就任之後，日本對“台獨”勢力支持的力度可能不斷提高，日台政治關係可能進一步強化，值得中國大陸高度警惕！



針對前述日台聯合海上訓練，中國外交部發言人林劍7月19日在例行記者會上表示強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。林劍說，日方曾就台灣問題向中方作出鄭重承諾，包括不搞“兩個中國”或“一中一台”，不支持“台獨”。這是日本必須遵循的立場和原則。林劍表示，中方敦促日方恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，立即糾正錯誤，不得以任何形式縱容支持“台獨”分裂勢力，在東海、南海問題上謹言慎行，不要給台海和平穩定和中日關係製造干擾。