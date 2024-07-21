國際奧委會：巴黎奧運會已準備就緒

中評社香港7月21日電／在20日進行的國際奧委會執委會會議上，國際奧委會主席巴赫在聽取巴黎奧組委作的匯報後表示，巴黎奧運會已準備就緒，籌備工作一切順利。



新華社報導，巴黎奧組委表示，在距離奧運會開幕還有6天之際，已有一半的參賽國家（地區）奧委會抵達巴黎，2000餘名運動員入住奧運村，17個比賽項目展開訓練，而首場比賽將於7月24日、也就是開幕式前兩天舉行，超過880萬張門票已售出，6500餘名媒體記者和相關工作人員已抵達巴黎……



談及在巴黎的感受，巴赫表示：“籌備工作進展順利，舞台已經搭建好了。我們有一個時時在狀態的組委會，從不忽略任何挑戰，而在籌備世界上最複雜的賽事過程中，這些挑戰是經常遇到的。這讓我們更有信心來期待本屆奧運會。”



本屆奧運會的開幕式將在塞納河上舉行，按照巴黎奧組委的設想，開幕式將在夕陽餘輝之下，沿著塞納河緩緩拉開大幕。運動員乘坐游船從奧斯特裡茨橋由東向西出發，航行6公里至埃菲爾鐵塔對岸的特羅卡德羅廣場，參加在那裡舉行的慶祝儀式。



在當天執委會新聞發布會上，國際奧委會發言人馬克·亞當斯在回答新華社記者關於開幕式的提問時表示，這將是夏季奧運會歷史上首次在體育場之外舉行開幕式，他認為這場開幕式將讓人“刮目相看”。