500多名港澳台僑學生在滬分享實習心得

中評社北京7月21日電／據新華社報導，“我們都有一個家，名字叫中國。”581名正在上海實習的港澳台僑青年學子19日相聚黃浦江畔的上海國際會議中心，以演講、對談、朗誦、合唱、舞蹈等形式分享在滬實習心得。



今年5月下旬起，參加上海“2024年港澳台僑青年學生實習計劃”的港澳台及海外在校大學生和研究生陸續抵達上海。他們在300多家企事業單位實習，崗位涉及金融、法律、生物、醫藥、信息、媒體等。



據上海海外聯誼會介紹，今年的實習總人數較2023年同期顯著增加，500多名青年學子中“首來族”接近七成。青年學子除了在一線崗位實習，還通過相關協辦單位的安排，參與了豐富多彩的城市文娛和休閑活動，包括參觀景點、欣賞演出。他們還走進社區家庭，感受上海人富有“煙火氣”的日常生活。



來自台灣的實習生林兆一在上海立信會計師事務所實習。他說，實習期間深深感受到上海是一座溫暖而富有活力的大都市，希望將自己實習期間的“上海經驗”與更多家鄉的同齡人分享。



在19日活動現場擔任主持人的彭子豪來自香港嶺南大學。他認為，整個實習計劃安排得非常豐富，連“擔任主持人”也是一種全新體驗，可以為自己增添人生經驗，相信今後還會時常想起在上海的這段實習經歷。



實習項目及活動總牽頭方上海海外聯誼會相關負責人表示，下一步還將繼續做好500多名港澳台僑學生在滬實習的後勤保障，讓實習計劃惠及更多有意前來上海增長見識的港澳台僑青年學子。