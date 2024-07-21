習近平吊唁越共中央總書記阮富仲逝世

7月20日下午4時許，中共中央總書記、國家主席習近平來到越南駐華使館，吊唁越共中央總書記阮富仲逝世。（圖片來源：新華社記者 申宏 攝） 中評社北京7月21日電／據新華社報導，7月20日下午4時許，中共中央總書記、國家主席習近平來到越南駐華使館，吊唁越共中央總書記阮富仲逝世。



習近平來到越南駐華使館吊唁大廳。大廳里，擺放著阮富仲的遺像。習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希送的花圈，中共中央、全國人大、國務院、全國政協、中央軍委以及中聯部、外交部、國防部、北京市委和市政府、有關人民團體送的花圈擺放在遺像前。



習近平走到阮富仲遺像前駐足默哀，向遺像三鞠躬，在吊唁簿上留言並簽名。



習近平指出，阮富仲同志是堅定的馬克思主義者，是越南共產黨和越南人民的偉大領導者，他把畢生精力獻給了越南黨和國家，獻給了越南人民，獻給了越南社會主義事業，深受越南全黨全軍全國人民擁護和愛戴。十多年來，我和阮富仲同志交往密切，結下了深厚的同志情。具有里程碑意義的是，去年我們一道宣布構建具有戰略意義的中越命運共同體。阮富仲同志的逝世使我們失去了一位中越關係推動者和社會主義事業同行者，令我們非常悲痛。我們將永遠銘記阮富仲同志為兩黨兩國關係和世界社會主義運動事業作出的傑出貢獻。



習近平強調，中國黨和政府堅定支持越南共產黨團結帶領越南人民走符合本國國情的社會主義康莊大道。我相信，在越共中央堅強領導下，越南人民一定能化悲痛為力量，在革新開放和社會主義建設事業中不斷取得新的更大成就。我堅信，中越雙方一定會繼續一道努力，推動中越命運共同體建設走深走實。



越南駐華大使範星梅表示，習近平總書記前來吊唁，中共中央第一時間向越共中央發出唁電，體現了中國黨、政府對越中兩黨兩國關係的高度重視，體現了習近平總書記對阮富仲同志的特殊感情，越方深受感動，深表感謝。阮富仲同志生前高度重視對華關係，為發展越中友誼付出巨大心血、作出巨大貢獻。越方將繼承阮富仲同志遺志，落實好越中兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，堅持將發展對華友好合作作為越南對外政策的戰略選擇和頭等優先，推動具有戰略意義的越中命運共同體建設繼續向前發展。



蔡奇、王毅等參加吊唁活動。