第十五屆全運會香港賽區義工招募展開

7月20日，與會人員在大會現場合影。（香港特區政府新聞處供圖）（圖源：新華社） 中評社北京7月21日電／據新華社報導，“第十五屆全國運動會香港賽區義工計劃”20日展開，招募約10000名香港市民參與第十五屆全國運動會（十五運）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）香港賽區的義務工作。



香港特區政府政務司司長陳國基在該計劃的啟動禮上致辭表示，香港能參與承辦明年“十五運”和殘特奧會的部分賽事，既充分彰顯國家對香港體育發展的肯定，同時也讓全港市民全情投入、親身參與和支持國家體育盛事，為國家體育事業出一份力。他呼籲全港市民、公司和機構踴躍報名參與，踐行“全運義工 全城起動”精神。



香港特區政府文化體育及旅遊局轄下的全國運動會香港賽區統籌辦公室，委任義務工作發展局和香港志願者協會作為該計劃的協作機構，協助統籌有關義工招募及培訓、崗位分配、管理等工作。即日起至9月20日，年滿18歲並持有效香港身份證、能運用廣東話和普通話的香港居民，均可在網上提交申請。通過面試及完成訓練課程的參加者將獲委任為義工，在香港賽區測試賽和正式賽事期間提供抵港及離港接待、觀眾服務、嘉賓接待、人流管制、交通物流及餐飲管理等服務。



“十五運”將於2025年在廣東、香港、澳門三地舉辦，這也是全國運動會首次由粵港澳三地聯合舉辦。香港將在“十五運”中承辦場地自行車、擊劍、高爾夫球等8個競賽項目。



陳國基在啟動禮後對媒體表示，就這些項目，特區政府計劃今年年底開始陸續在各個比賽場地舉辦測試賽，以測試場地及賽事流程、人流管理、交通安排、應變處理等環節，以便盡快改善優化。