﻿“北都旗艦”新田科技城加快發展

左圖：城規會已通過新田科技城的三張相關分區計劃大綱草圖。右圖：新田科技城可為香港以至大灣區的創科產業提供更多科研及協作空間，完善創科產業鏈。圖為建成後的新田科技城模擬圖。（圖源：新華社） 中評社北京7月21日電／據大公報報導，新田科技城的三張相關分區計劃大綱草圖於前日獲城規會通過，發展局局長甯漢豪昨日表示，新田科技城是北部都會區發展的“旗艦區域”，有很多產業用地、尤其創科用地，希望今年底向立法會申請撥款，同時會引入“地花”和片區的概念，加快整體發展。



香港科技園公司表示，新田科技城可為創科產業提供更多科研及協作空間。有立法會議員促請創新科技及工業局，盡快公布發展計劃，盡快推動原址換地、收地的工作。＼大公報記者 王亞毛



城規會於上月底和本月初召開四天聆聽會議，聽取約160名申述人或其代表的意見，以及政府團隊的回應。城規會表示，備悉大部分申述人均支持在新田科技城發展創科產業，但不少人對填塘開發創科用地抱有不同意見。大部分委員同意，從北部都會區發展角度，新田科技城位處策略性位置，鄰近河套區和深圳科創園區，能產生協同效應。由於地理限制，以及科技城須具相當規模以帶來群聚效應，該處須合理填塘以提供創科用地。為彌補填塘帶來的生態損失和落實積極保育政策，政府會建設三寶樹濕地保育公園。



投得土地財團將負責基建



城規會通過的三張分區計劃大綱圖（新田科技城分區計劃大綱草圖、米埔及錦綉花園分區計劃大綱草圖、牛潭尾分區計劃大綱草圖），主要為落實新田科技城（河套區除外）和三寶樹濕地保育公園提供法定規劃框架和管制。城規會並同意采納多項申述意見，以及將這些建議納入日後由城規會審批的規劃及設計大綱。



發展局局長甯漢豪昨日在一個電台節目表示，對城規會通過新田科技城法定圖則感到欣喜。她指出，受影響的魚塘占地90多公頃，當中一半近乎荒廢，政府會在旁邊建設面積達338公頃的三寶樹濕地保育公園，若涉及私人土地，由政府收地進行保育。



甯漢豪說，新田科技城有很多產業用地、尤其創科用地，期望今年底向立法會申請第一批土地的撥款，以開始土地平整工作，預計2026年完成平整首批土地。她表示，過去五年在北部都會區收地120多公頃，今個財政年度收地400公頃，規模及挑戰巨大。政府在北都發展將引入“地花”和片區概念，由投得土地的財團負責興建基建和設施，加快整體發展。當局目標今年內訂出一至兩個試點片區地域，並向市場進行意向調查，以決定標書內容，再視乎市場反應推出其他片區。

