77%受訪市民支持中央挺港措施

圖：中央陸續開放更多個人游城市。圖為3月上旬，首批來自青島的個人游旅客抵港，受到熱烈歡迎。（圖源：大公報） 中評社北京7月21日電／據大公報報導，紫荊研究院昨日公布調查顯示，逾六成市民認同中央惠港金融措施有助鞏固國際金融中心地位，近六成受訪市民期待出台更多挺港、惠港措施。



今年以來，中央政府出台多項挺港、惠港措施，包括優化資本市場跨境互聯互通、擴展“個人游”、提高內地旅客免稅額、贈送一對大熊貓、推出“港澳居民來往內地通行證（非中國籍）”等。紫荊研究院10日至19日期間，透過音頻電話隨機抽樣成功訪問554名18歲或以上香港市民，瞭解他們對各項措施的意見。



調查顯示，77%受訪市民支持中央政府推出挺港、惠港旅遊措施；66.6%受訪市民認為惠港金融措施對於鞏固香港國際金融中心地位發揮“非常大作用”；56.8%受訪市民認為便利商務人員、旅客的往來措施會吸引更多內地人才來港發展。



高鐵臥鋪列車加強交通聯繫



在加強兩地交通聯繫方面上，就著香港與北京、上海近日開通的“夕發朝至”高鐵臥鋪列車，有73.4%受訪市民認同有關做法在促進兩地城市人員往來發揮“非常大作用”及“幾大作用”，持相反意見的則僅有20.4%。



在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）下，內地在法律、金融、建築和相關工程、檢測、認證等服務貿易領域對香港進一步開放，讓香港企業和專業人士以更優惠條件進入內地市場，獲得更大的發展空間。就著有關安排對促進香港經濟發展的作用，逾六成受訪市民認為有“非常大作用”和“幾大作用”，傾向認為沒有作用的則有28.6%。



調查亦顯示，有58.7%受訪市民表示期望中央政府推出更多挺港、惠港措施，當中有26.8%表示“非常大期望”。

