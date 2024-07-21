同濟教授歷時156天從荷蘭騎到上海

近日，同濟大學建築與城市規劃學院Ole Bouman教授順利抵達上海。（圖片來源：校方供圖） 中評社北京7月21日電／據人民網報導，156天、10756公里、18個國家、500餘個歷史古跡……近日，同濟大學建築與城市規劃學院的Ole Bouman（奧雷·伯曼）教授完成了從荷蘭阿姆斯特丹到上海的“東游記”騎行之旅 ，順利抵達“終點”——同濟大學。



去年10月19日，奧雷·伯曼在社交平台發出了“Journey to the East 東游記”的計劃，決定從阿姆斯特丹出發騎行到他的工作地點同濟大學。一人一車、從冬天到夏天，他希望可以通過騎行記錄各地民俗風情、人文傳奇建築史跡以及自然風光。



在156天的騎行中，奧雷·伯曼沿著絲綢之路，以自行車為筆，開展了東西方文化的對話。他全程使用18公斤自行車騎行，攜帶45公斤行李，經歷了3次爆胎。跨越約300條河流和溪流，翻越約100多座山脈，穿越3個沙漠，跨越16個語言區，記錄下了1000個特別的瞬間。今年2月初起，他在社交平台上陸續推出了近30篇中英文版本的“東游記”。



今年春季學期，他將這場“東游記”帶入設計課堂。他和團隊結合線上、線下教學模式，將旅程拆解為一系列課程單元，向同濟學子分享和解讀行程中捕捉到的思考，引導學生深入探索建築作為人類追求更加可持續和諧共存生活方式的關鍵媒介所承載的價值導向，為學生們創造“看見”和“表達”的空間。



目前，奧雷·伯曼與同學聯合策劃的“東游記”展覽在上海浦東碧雲美術館開展。展覽將持續至9月13日，充分展示絲綢之路上的不朽遺產。



“建築是人類不懈努力的隱喻，旨在為這個世界上創造更美好、更有意義的場所，包括花園、建築和城市等，這也正是我們現在最迫切需要的建築。從阿姆斯特丹到同濟大學，橫跨廣袤的歐亞大陸，建築是連接這段旅程的起點和終點的紐帶，希望可以帶著大家一起看看萬物斑斕的文明，去領略行走的內在意義和魅力。”奧雷·伯曼說。



