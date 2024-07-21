“安樂窩”計劃　全方位傳播防騙訊息

新界南警區聯同房署及關愛隊等，向公屋戶派發防騙單張。（圖片來源：大公報） 中評社北京7月21日電／據大公報報導，為提升公屋居民防騙意識，警務處新界南總區昨日（20日）啟動“新界南.安樂窩”防騙計劃，讓防騙訊息透過線上線下入屋，接觸更多市民。警方將持續優化防騙策略，達至“防騙訊息入屋；安居樂業豐足”的目標。



新界南總區昨日舉辦“新界南.安樂窩”防騙計劃啟動禮。新界南總區指揮官麥展豪致辭時表示，新界南總區人口稠密，公屋居民更是詐騙案的高危群體，今年首5個月近半詐騙案受害者均來自公屋，警方自7月起聯同房屋署、民政事務處、關愛隊，以及包括耆樂警訊、少訊成員、大型機構義工隊等社區夥伴，透過多浪活動，將防騙訊息帶入千家萬戶，攜手建立“零騙社區”，相信在警民攜手合作下，定能有效降低區內罪案率，共建安全和諧的社區。



向逾26萬公屋戶發傳單



警方在啟動禮後舉行社區防騙嘉年華，透過設置多個遊戲攤位，向市民宣傳防騙貼士，並派發印有防騙訊息的日用品，如筆記本、購物袋等，務求將防騙意識融入市民日常生活，吸引超過500名市民參與。新界南總區防止罪案辦公室指出，警民合作下已向區內超過26萬戶公屋住戶的信箱派發防騙單張，並計劃於未來數月舉辦不同防騙宣傳活動，包括防騙嘉年華、社區防騙資訊站、家訪等，務求接觸更多市民，提高對各類騙案的警覺性；辦公室亦將利用社交媒體平台，擴大宣傳範圍，確保防騙訊息能夠觸及更多市民，線上線下讓防騙訊息入屋。