網評：圖書館借還書也能“快遞”了，點贊！

（圖源：新華社） 中評社北京7月21日電／圖書館借還書也能“快遞”了，點贊！



來源：新華社



近日，有上海市民建議，圖書館應該推出送書上門的服務。



上海市文化和旅遊局回復稱，已經有10家圖書館開始試點了。不僅能在線借閱，快遞到家，閱讀完畢後還可以在線預約，快遞還書。試點結束後將指導更多公共圖書館推出相關服務。



其實，推出圖書借閱快遞配送服務的，不止上海。比如，湖北省圖書館上線了“楚天雲遞”網借服務，成都圖書館小程序開通了“喜閱到家”功能……



只要指尖上點一點，喜歡的圖書隨後就能被寄遞到家。有武漢網友留言，借書過程大概花了10分鐘和4元郵費，怎麼想都比自己從漢口跑一趟省圖書館划算。



相信有不少讀者朋友苦於距離、時間等各種現實問題而“疏遠”了圖書館。據報導，近年來圖書館紙質書借閱數據也的確有所下降，大概衹有10年前的13%。公共圖書館如何擴大社會覆蓋面，提升市民的閱讀率，是建設書香社會的一道必答題。



當前，不少圖書館都在拼顔值，通過塑造空間美，吸引讀者前來打卡，但真正決定“最美”的或許還是服務以及深層次的文化底蘊。



圖書“快遞”，用最具互聯網化的方式，破解了人們想讀書和“懶”“忙”之間的矛盾。既方便了讀者，也提升了圖書館藏書的周轉率，更營造了社會的書香氛圍。這樣的圖書“快遞”，值得推廣！