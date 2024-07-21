【
大
中
小
】 【
打 印
】
台南又開槍！桌遊館投資相約談判 一男中彈
http://www.CRNTT.com
2024-07-21 11:12:51
中評社台北7月21日電／台南再傳槍響！一名陳姓男子與林姓男子合資開設桌遊館，因投資帳目不清，陳男20日晚間9時許，攜帶槍枝前往白河區富民路的林家談判，在門口與當中間人喬事的藍姓男子談話時，林男持刀從家中衝出，陳男見狀隨即開槍，倉促間誤擊藍男右手，趕緊將他送醫。
根據《中時新聞網》報導，警方事後接獲通報追查，陳男聽聞風聲，於21日凌晨4時許自行攜槍投案，相關案情警方仍在釐清，而甫上任的台南市警局長林國清今早也趕往轄區白河警分局瞭解情況。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
源自清朝台南獨有16歲成年禮 線上也行
(2024-07-19 17:49:48)
中評鏡頭：台南姑婆廟 主神是明寧靖王婢女
(2024-07-18 00:53:04)
中評鏡頭：台南岳王廟 高掛還我河山
(2024-07-11 00:25:36)
台南漁會林士傑命案偵辦進度 黃偉哲這樣說
(2024-07-10 16:55:42)
台南好森活 黃偉哲推廣愛護老樹
(2024-07-10 16:23:12)
林士傑台南街頭遭槍殺 附近居民憂心治安
(2024-07-10 16:01:10)
傳林士傑是賴清德大咖樁腳？綠委：造謠
(2024-07-09 14:13:16)
藍委問槍擊案為何都在台南？卓榮泰沉默
(2024-07-09 11:17:26)
台南槍擊案 卓榮泰：列最緊急重大事情處理
(2024-07-09 10:45:47)
林士傑之死成謎 董智森：他是賴超大樁腳
(2024-07-08 18:59:20)