法內政部長：未發現巴黎奧運開幕式受安全威脅

中評社香港7月21日電／法國內政部長達爾馬寧在法國《星期日報》網站20日晚發表的獨家專訪中表示，迄今未發現巴黎奧運會開幕式受到安全威脅，開幕式將按計劃在塞納河上舉行。



新華社報導，達爾馬寧說，無論是法國情報部門，還是與之合作的外國情報部門，均未發現針對巴黎奧運會的安全威脅。“即便如此，我們也不能掉以輕心。”達爾馬寧表示，法國政府將部署4.5萬名安全人員保障奧運會開幕式的安全，並準備了應急預案。



巴黎奧運會開幕式定於26日在塞納河上舉行，這是現代奧運歷史上首次將開幕式從體育場搬到開放式城市空間。