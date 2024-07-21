網評：關鍵時期一次十分重要的會議

中評社北京7月21日電／關鍵時期一次十分重要的會議



來源：求是網



歷史的巨筆，常在關鍵處落墨；偉大的征途，總在開拓中奮進。



7月15日至18日，舉國關注、舉世矚目的中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議在北京勝利舉行。全會聽取和討論了習近平總書記受中央政治局委托所作的工作報告，審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。習近平總書記在全會上發表重要講話，深刻闡述了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大意義、總體要求、重要舉措、根本保證等重大問題，對貫徹落實全會精神提出明確要求。



這次全會，是在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期舉行的一次十分重要的會議。全會審議通過的《決定》，緊緊圍繞推進中國式現代化這個主題擘畫進一步全面深化改革戰略舉措，是在新的歷史起點上推進全面深化改革向廣度和深度進軍的又一次總動員、總部署，既是黨的十八屆三中全會以來全面深化改革的實踐續篇，也是新征程推進中國式現代化的時代新篇，是我們黨歷史上又一重要綱領性文獻，充分體現了以習近平同志為核心的黨中央完善和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的歷史主動，以進一步全面深化改革開辟中國式現代化廣闊前景的堅強決心，必將為中國式現代化提供強大動力和制度保障。



山河為卷，改革為筆。



改革開放是當代中國最顯著的特徵、最壯麗的氣象。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全軍全國各族人民，以偉大的歷史主動、巨大的政治勇氣、強烈的責任擔當，衝破思想觀念束縛，突破利益固化藩籬，敢於突進深水區，敢於啃硬骨頭，敢於涉險灘，堅決破除各方面體制機制弊端，實現改革由局部探索、破冰突圍到系統集成、全面深化的轉變，各領域基礎性制度框架基本建立，為全面建成小康社會、實現黨的第一個百年奮鬥目標提供了有力制度保障，推動我國邁上全面建設社會主義現代化國家新征程。

